Oštěpařky vstoupí do Diamantové ligy. Na startu i Špotáková a Ogrodníková

Z českého dua toho letos víc odzávodila vicemistryně Evropy z roku 2018 Ogrodníková. Letos už hodila 62,80 metru a k tomuto výkonu se blížila opakovaně. Po druhém místě na Zlaté tretře a triumfu na Odložilově memoriálu skončila v úterý pátá na mítinku Kladno hází, kde předvedla 60,73.

Na kladenském Sletišti po zdravotních problémech zahájila sezonu dvojnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka Špotáková, která nepřehodila šedesát metrů a výkonem 58,70 obsadila sedmou příčku. Věřila, že v Paříži už nebude tolik myslet na nedávno zraněné lýtko a pošle náčiní o poznání dál. Nechystá se na mistrovství světa, které začne v Eugene za necelý měsíc, ale až na srpnové mistrovství Evropy v Mnichově.

V Paříži bude házet i vítězka z Kladna Japonka Haruka Kitagučiová nebo Řekyně Elína Tzéngkoová, která vyhrála ostravskou Zlatou tretru.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková.

Premiéru v letošní Diamantové lize bude mít na stovce pětatřicetiletá Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, olympijská vítězka z Pekingu 2008 a Londýna 2012. Úřadující mistryně světa jedinou stovku v této sezoně běžela na začátku května v Nairobi, kde se výkonem 10,67 přiblížila na sedm setin osobnímu rekordu. Tímto časem je stále v čele letošních světových tabulek.

Další start v Evropě čeká překážkáře Devona Allena, který minulý víkend v New Yorku časem 12,84 zaostal jen o čtyři setiny za světovým rekordem. Do Diamantové ligy vstoupil ve čtvrtek v Oslu, kde v dešti a protivětru vyhrál výkonem 13,22. Sprinter se smlouvou v profesionální lize amerického fotbalu se v Paříži utká mimo jiné s domácím Pascalem Martinotem-Lagardem, který po stříbru na halovém mistrovství světa vstoupí do venkovní sezony.

Dvouhodinový hlavní program začne v 21 hodin, před tím budou některé technické disciplíny a rozběhy na 110 metrů překážek. Součástí mítinku bude také trojboj předních vícebojařů včetně světového rekordmana Kévina Mayera. Absolvují vrh koulí, dálku a překážky.