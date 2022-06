Rok po tornádu o tituly i limity. Na opravu stadionu přispěla i Špotáková

V Hodoníně bude závodit kompletní česká špička včetně oštěpařů Jakuba Vadlejcha, Vítězslava Veselého, Barbory Špotákové a Nikoly Ogrodníkové, koulaře Tomáše Staňka, překážkáře Petra Svobody či čtvrtkařek Lady Vondrové a Barbory Malíkové.

„Těším se moc, mistrovství republiky je pro mě vždycky jedním z nejhezčích závodů,“ uvedla Špotáková na středeční tiskové konferenci. „Jsem ráda, že jsem zdravá. Formu až tak dobrou nemám, v sezoně mám za sebou jen dva závody, ale doufám, že na tom postupně budu lépe. A souboj s Nikolou by mohl být zajímavý, ženský oštěp je teď vyrovnaný.“

Dvojnásobná olympijská šampionka už s předstihem oznámila, že neplánuje start na červencovém mistrovství světa v Eugene, formu bude ladit až na srpnový evropský šampionát, kde se nejspíše rozloučí s kariérou.

Jiní atleti však budou mít právě v Hodoníně poslední možnost zabojovat o letenky na MS do Spojených států. Limity dosud splnilo 14 reprezentantů a mužská štafeta, další se mohou kvalifikovat díky postavení ve světovém žebříčku. Pořadí se uzavírá v neděli 26. června, republikové šampionáty nabízejí štědré bodové ohodnocení.

MČR v Hodoníně 24. a 25. června Vstupenky na stání jsou zdarma, návštěvníkům bude k dispozici fanouškovská zóna, která nabídne projekty pohybové gramotnosti Atletika pro děti a celou rodinu a aktivity spojené s projektem Jsem Atlet.

„Očekáváme, že by mohlo jet 25 až 28 atletů,“ nastiňuje reprezentační šéftrenér Pavel Sluka. „V Hodoníně budu sledovat výkony z pohledu titulů, ale i formy směrem k mistrovství světa a Evropy. Boj o místa v sestavě bude u mužské štafety na 4x400 metrů.“

Atletický šampionát bude letos provázet velká symbolika. Mistrovství se uskuteční přesně rok poté, co region zasáhlo tornádo.

„Doplatil na něj i stadion, kterému uletěl kus střechy, a všechny trámy, co letěly ze střech a z okolí, se zasekávaly do dráhy a do trávy,“ vzpomínal nedávno ve svazovém podcastu hodonínský rodák Filip Sasínek. „Poškodilo to podklad a dráha byla v podstatě nepoužitelná.“

Rok po neštěstí už je ale stadion U Červených domků zcela zrekonstruovaný. Na ovále má osm drah místo dřívějších šesti, hlavní tribuna dostala novou střechu. Opravy vyšly na 12 milionů korun, zhruba 950 tisíc se podařilo vybrat ve sbírce veřejnosti na transparentním účtu.

Koláž. Hodonínský stadion před tornádem a po rekonstrukci.

„Ve složité době se ukázala síla a soudržnost české atletiky. Každý z atletické rodiny se snažil pomoct, podařilo se to díky víře a solidaritě,“ pochvaluje si předseda svazu Libor Varhaník.

Na nový stadion přispěla i Špotáková. „Třeba se mi to vrátí,“ pousmála se.

„Ve výročí je hezká symbolika, bude to emoční,“ tuší Sasínek. „Věřím, že přijde hodně diváků a bude to oslava hodonínské atletiky.“