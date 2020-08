Cheptegei v Monaku překonal světový rekord na 5000 metrů, Vondrová pátá

Atletická Diamantová liga v Monaku Muži

200 m (vítr +0,7 m/s): 1. N. Lyles 19,76, 2. J. Lyles (oba USA) 20,30, 3. Almas (Něm.) 20,64.

800 m: 1. Brazier 1:43,15, 2. Hoppel (oba USA) 1:43,23, 3. Arop (Kan.) 1:44,14.

1500 m: 1. Cheruiyot (Keňa) 3:28,45, 2. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:28,68 - evropský rekord, 3. Wightman (Brit.) 3:29,47.

5000 m: 1. Cheptegei (Uganda) 12:35,36 - světový rekord, 2. Kimeli 12:51,78, 3. Krop (oba Keňa) 13:11,32.

110 m př. (+0,8 m/s): 1. Ortega (Šp.) 13,11, 2. Pozzi (Brit.) 13,14, 3. Belocian (Fr.) 13,18.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,10, 2. Copello (Tur.) 49,04, 3. Mägi (Est.) 49,23.

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:08,04, 2. Bett (Keňa) 8:08,78, 3. Bedrani (Fr.) 8:13,43. T

yč: 1. Duplantis (Švéd.) 600, 2. Broeders (Belg.), 3. Obiena (Fil.) oba 570. Ženy

100 m (+0,4 m/s): 1. Del Ponteová (Švýc.) 11,16, 2. Hobbsová (USA) 11,28, 3. Lückenkemperová (Něm.) 11,31.

400 m: 1. Irbyová 50,50, 2. Jonathasová (obě USA) 51,40, 3. Bolová (Niz.) 51,57, ...5. Vondrová (ČR) 52,13.

1000 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 2:29,15, 2. Muirová (Brit.) 2:30,82, 3. Mageeanová (Ir.) 2:31,06.

5000 m: 1. Obiriová (Keňa) 14:22,12, 2. Gideyová (Et.) 14:26,57, 3. Weightmanová (Brit.) 14:35,44.

Výška: 1. Machučichová, 2. Levčenková (obě Ukr.) obě 198, 3. Scheperová (Sv. Lucie) 188.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 14,27, 2. Petrovová (Bul.) 14,18, 3. Mamonová (Portug.) 14,08.