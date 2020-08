Monako nabídne první klasický mítink Diamantové ligy, ukáže se i Vondrová

Dvacetiletá Vondrová si atmosféru Diamantové ligy vyzkoušela loni při finále v Curychu, kdy startovala ve vloženém závodě na 400 metrů překážek pro mladé závodnice. Tentokrát absolvuje ostrý start ve své hlavní disciplíně. Může si při něm spravit chuť po víkendovém republikovém šampionátu v Plzni, kde zaostala za svým letošním osobním rekordem 51,35 sekundy a ve finále překvapivě prohrála s Barborou Malíkovou.

První letošní čtvrtka pod širým nebem čeká úřadující mistryni Evropy Justynu Šwietou-Erseticovou z Polska. Ve startovní listině jsou i dvě Američanky s osobním rekordem pod 50 sekund Lynna Irbyová a Wadeline Jonathasová a dvacetiletá Nizozemka Femke Bolová, která se více věnuje překážkám, ale na hladké čtvrtce je letos nejrychlejší Evropankou.

Organizátoři v Monaku navzdory přetrvávající koronavirové krizi dali dohromady nabité startovní pole se třinácti úřadujícími mistry světa. Jen v ženském závodě na 5 000 metrů se potkají tři světové šampionky. Úřadující královna na této trati Hellen Obiriová z Keni, dvojnásobná šampionka z Dauhá Nizozemka Sifan Hassanová a keňská steeplařka Beatrice Chepkoechová.

Závod na 400 metrů překážek ozdobí evropský rekordman a dvojnásobný mistr světa Karsten Warholm z Norska. Tyčkařský světový rekordman Armand Duplantis ze Švédska se po úspěšných vystoupeních v soubojích na dálku tentokrát tváří v tvář utká s úřadujícím mistrem světa Samem Kendricksem z USA.

Na dvoustovku se chystá mistr světa a vítěz Diamantové ligy Američan Noah Lyles. Konkurovat mu budou elitní Evropané Ramil Gulijev z Turecka a Christophe Lemaitre z Francie i jeho o rok mladší bratr Josephus.

Noah Lyles Ramil Gulijev Christophe Lemaitre

Na patnáctistovce změří síly keňský mistr světa Timothy Cheruiyot a norští bratři Jakob a Filip Ingebrigtsenové. Může to být do jisté míry odveta za týmový souboj na dálku v rámci mítinku v Oslu, který i díky nevlídným podmínkám v Keni ovládli Ingebrigtsenové. Promluvit do jejich souboje bude chtít halový světový rekordman na míli Yomif Kejelcha z Etiopie.

Mužská půlka uvidí všechny medailisty z loňského mistrovství světa v Dauhá v čele se šampionem Donovanem Brazierem. Ten se nemůže dočkat svého prvního mezinárodního startu. „Nedocházelo mi, jak moc mi chybělo přijet do Evropy a potkat všechny atlety. Je to takové malé mistrovství světa,“ svěřil se Američan, který stejně jako ostatní závodníci musel absolvovat testy na koronavirus.

Americký běžec Donavan Brazier při triumfu v závodu 800 metrů na MS v Dauhá.

Pořadatelé přijali i řadu dalších opatření, aby snížili riziko nákazy na minimum. Do hlediště stadionu pustí maximálně pět tisíc fanoušků, což je necelá třetina kapacity. Mimořádný formát má i celá letošní Diamantová liga. Není seriálem, ale sérií jednorázových mítinků, pro které si mohou organizátoři vybírat disciplíny sami.