Brát antidepresiva? Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká šampion Lyles

Elitní světový sprinter má s depresivními stavy bohaté zkušenosti. „V různých formách a v různých životních etapách se s tím potýkám od nějakých osmi let,“ svěřil se před pátečním mítinkem Diamantové ligy v Monaku.

Tak zlé jako na jaře to ale prý ještě nikdy nebylo. Na Lylese nejdříve dopadla koronavirová pandemie a s ní spojené odložení olympijských her.

„Když se stalo tohle, tak jsem si říkal: ‚OK, na co teď zaměřím svou pozornost?,“ vzpomínal.

A pak přišel vzestup hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) proti rasismu a společenské nerovnosti. „To byl poslední hřebíček do rakve,“ prohlásil.

Žádné postupy osvědčené z dřívějška nefungovaly. Po několika měsících se proto rozhodl pro medikaci, v čemž ho podpořila i jeho matka. „Nedávno jsem se rozhodl začít užívat antidepresiva. Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem v poslední době udělal. Od té doby jsem schopen přemýšlet bez temného podtónu v hlavě, že je všechno k ničemu,“ svěřil se začátkem srpna na twitteru. Kromě toho spolupracuje se dvěma terapeuty.

V pátek ho na mítinku Diamantové ligy v Monaku čeká letos první velký závod na 200 metrů. V rámci tohoto seriálu se na dálku z Bradentonu na Floridě zapojil do exhibičních Inspiration Games v Curychu, kdy mu časomíra ukázala úchvatný světový rekord 18,90 sekundy. To by znamenalo, že se navzdory silnému protivětru jako první dostal na dvoustovce pod 19 sekund.

Ani samotný Lyles tomu ale nevěřil a záhy se ukázalo, že mu pořadatelé dali bloky na špatné místo. Lyles běžel jen 185 metrů, takže z překonání světového rekordu fenomenálního Usaina Bolta nebylo nic.