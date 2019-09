Kolaps i čin fair play: Pojď, já tě podepřu a dojdeme až do cíle

V rozích už zaplněného Chalífova stadionu křičel kontingent etiopských fanoušků.



Selemon Barega v posledních metrech předběhl i Jacoba Kropa a z prvního místa suverénně postoupil do finále na pětikilometrové trati.

To však rozhodně nebyl hlavní příběh dne.



Ten se odehrával na úplně opačné straně výsledkového spektra.

Braima Suncar Dabó z Guiney-Bissau a Jonathan Busby z Aruby se od úvodních metrů drželi na posledních dvou příčkách. Po kilometru ztráceli půl minuty, po dvou kilometrech už skoro minutu.

Kolem obou se prohnali Barega a spol., ale oni pokračovali ve svém boji.

Busby v něm byl dlouho úspěšnější, ještě na čtvrtém kilometru měl na Dabóa šestnáct sekund k dobru.

Jenže pak to přišlo.

Posledních 400 metrů bylo pro Busbyho skoro nepřekonatelných. Začal kolabovat, v předklonu už se spíš jen šoural po dráze, než aby běžel.

Dabó po chvíli svého soupeře a zároveň souputníka dostihl, ale neutekl mu, naopak… Chytil ho pod paží a více než půlku posledního kola ho táhl k cíli.

„Nádherný moment,“ objevilo se hned na Twitteru olympijského kanálu

„Moment dne,“ psala zase Evelyn Wattaová ze CNN.

„Nedávalo mi smysl ho předbíhat. Věděl jsem, že beze mě se do cíle nedostane,“ popisoval pak Dabó.

Skoro celý stadion Chalífy povstal, fanoušci pískali, nadšeně povzbuzovali.

„Ale já to nevnímal. Jen jsem se soustředil na to, abych ho dostal do cíle. Byla to skvělá zkušenost reprezentovat na prvním mistrovství světa Guineu-Bissau,“ popisoval hrdina dne.

Pohříchu to byl nejsilnější moment celého prvního dne 17. světového šampionátu v atletice. Do cíle nakonec duo dorazilo o necelých pět minut později než vítězný Barega.

Vyčerpaný Jonathan Busby na vozíčku v cíli rozběhu na pět kilometrů na mistrovství světa v Dauhá.

„Děkuji,“ vydal ze sebe v tu chvíli polomrtvý Busby, který opustil dráhu na vozíku.

„Víc jsem mu nerozuměl. Nemluvíme stejným jazykem,“ usmál se Dabó.

Kromě ohlušujícího jásotu tribun si navíc rodák z Guiney-Bissau vylepšil i osobní rekord.

Jestli si teď přijde jako hrdina?

„Haha, to ne. Každý by měl v takové situaci udělat to samé co já,“ dodal muž, který si v pátek získal srdce katarského publika.

A Busby? Na katarský šampionát asi jen tak nezapomene, bolavých momentů se nahromadilo příliš. Běžec z karibského ostrova Aruba byl nakonec diskvalifikován kvůli přijetí pomoci jiného závodníka.