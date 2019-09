Mezuliáníková: Měla jsem toho plný brejle. A maratonkyň je mi líto

I schody na stadionu vám pak daly zabrat.

Nevím, jak jsem vypadala, ale už jste druzí, kdo mi to říká, takže to asi pro mě bylo náročnější než celá osmistovka. (úsměv)

Hodně vás zmohla?

Byla těžká, na mě docela rychlá. V poslední zatáčce jsem se bohužel prala se soupeřkou, což mě dost obralo o síly. Přišlo mi, že je pak ve finiši ještě mám, ale dost mě to zbrzdilo, skoro jsem zastavila a musela se znovu rozbíhat, což bylo nepříjemné. Úplně spokojená být nemůžu.

Alespoň Déborah Rodríguezovou jste ale porazila. Za to jste ráda?

Jo, to samozřejmě. Ta na tom opravdu nebyla dobře, takže každá poražená soupeřka byla dobrá, ale myslím si, že na to páté místo v rozběhu to bylo. Bohužel.

Hned po startu se před vámi vytvořila docela díra. Stálo vás hodně sil si to dobíhat?

Zdá se mi, že to soupeřky docela přepálily. My jsme na startech dost zapracovali, takže bych úplně na chvostu být neměla, ale ony to hrozně rozjely a pak na dvoustovce zastavily. Takže to až tak špatný taktický pohyb nebyl.

Jak zvláštní pro vás bylo přecházet ze 40 stupňů do 24, které jsou na stadionu?

Přišlo mi to trochu, jako kdybych vstoupila do haly. Tam je o něco teplejší, dusnější vzduch. Ale jinak máte jiné starosti než přemýšlet, jak vám je. Nebylo to nic drastického.

Takže změny teplot vám nijak nevadily?

Bylo to pořád z tepla do zimy. Je to trochu nepříjemné, ale jsme tady dva dny, nestihlo mě to nějak oslabit. Nevadilo mi to. Slíbili, že chodba k rozcvičení se bude postupně ochlazovat, což platilo a na stadionu bylo úplně suprově.

Jak velkým zážitkem pro vás první start na světovém šampionátu byl? V publiku přece jen nebylo tolik lidí.

Kulisa zas tak dobrá není, na druhou stranu si i tak myslím, že tu je těch diváků na „nezajímavé“ rozběhy docela dost. Slyšela jsem fandit celou čtyřstovku, takže zážitek to pro mě byl neskutečný.

O půlnoci čeká start maratonkyně - venku, mimo klimatizovaný stadion.

A mně je jich strašně líto. Včera jsme se šli rozcvičovat na stadion poměrně pozdě a pořád bylo venku strašně teplo. Nezávidím jim to a v tomhle případě si myslím, že kdo přežije, vyhrál.