Jsem v pořádku? Zázrak! Malíková přestála nejhorší bolest v životě a je zpět

Když ale v únoru znovu vlétla na ovál, zjistila, že si může atletiku zase užívat. „Nic mě teď nebolí.“ Nadějná čtvrtkařka chce proto navázat na dřívější úspěchy. Pro iDNES Premium se rozpovídala o náročné léčbě i novém psychickém nastavení.

Jak návrat do dráhy prožíváte?

Závodit po tak dlouhé pauze je něco jiného. V únoru jsem měla dva starty v hale a jako bych netušila, co tam dělám, vůbec jsem nevěděla, co si mám se čtvrtkou počít. Minulý týden jsem začala i venkovní sezonu. Nebylo to špatné, ale přišlo mi, že běhám jak dorostenka.