Petržilková zesílila a v Ostravě zaútočí na ostrý limit pro Istanbul

V silné zahraniční konkurenci se dále z českých reprezentantů mimo jiné představí Zdeněk Stromšík na 60 metrů, Michaela Hrubá v trojskoku a Lada Vondrová na čtvrtce.

Běh žen na 400 metrů bude patřit k vrcholům mítinku. Soupeřkou Vondrové bude čtvrtá z loňského mistrovství světa Nizozemka Lieke Klaver a také Tereza Petržilková, která vede letošní české tabulky časem 52,74 vteřiny.

Jejím cílem je splnit ostrý limit 52,20 vteřiny na halové mistrovství Evropy, které se uskuteční začátkem března v Istanbulu.

„Limit je můj osobní rekord venku, ale po tom, co jsem předvedla teď v sobotu, je to v mých silách,“ připomněla čas 52,74 ze španělského Sabadellu. „Chce to jen trefit dobrý závod a vše si musí sednout.“

A právě Czech Indoor Gala by pro ni mohl být tím dobrým závodem. Má být vyprodáno. „Doufám, že mě to požene,“ řekla Tereza Petržilková, atletka Škody Plzeň.

Tereza Petržilková na mítinku v Plzni.

Jak přišla k nynější formě?

„Samozřejmě tvrdou prací,“ smála se. „Příprava se povedla na výbornou, což se nyní ukazuje. Hned od prvních závodů jsem si zaběhla osobák. Začala jsem jsem dvoustovkou za 26,77, což je o čtyři desetiny lepší než můj předchozí rekord. Na třístovce jsem se posunula skoro o vteřinu, takže věřím, že na čtyřstovce mám ještě velkou rezervu.“

Podotkla, že její čas na 400 metrů 52,74 je o desetinu horší než má osobní halový rekord z loňského března z Ostravy. „Věřím, že zdejší konkurence mě požene ještě k lepšímu času,“ podotkla.

Pochvaluje si, že díky systematickému navyšování tréninkových objemů zesílila. „Zlepšuji se i díky tomu, že mi drží zdraví a jsem celá pohromadě. Ale musím zaťukat.“

Takže si na ostrý limit pro halový evropský šampionát věří až tak, že posune svůj osobní rekord z 52,64 na 52,20?

„V rankingu momentálně figuruji na nějakém dvacátém čtvrtém místě, takže i díky tomu bych se měla relativně v pohodě do Istanbulu dostat. To mě uklidňuje, takže tady mohu ukazovat velké sebevědomí,“ usmála se. „Ale samozřejmě budu zkoušet zaběhnout co nejlepší čas.“