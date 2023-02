Hrubá zkouší trojskok, ale říká: Moje srdce bije pro výšku

„Aspoň mám ten osobák,“ usmála se Michaela Hrubá. „Jsem moc ráda, že se moje technika při trojskoku zlepšuje. Ale chce to ještě kus cesty. Pořád jsem na vážkách, jakým směrem se ubírat, protože ve výšce jsem teď dvakrát skočila 187 centimetrů. Je to takové..., že nevím co dál. Budu však ráda, když budu moct soutěžit v obou disciplínách.“

Kam byste to v trojskoku chtěla dotáhnout?

Dostat se na třináct metrů a padesát centimetrů. Může se mi to podařit, když zvládnu techniku. Poslední skok do písku je hrozný kopec, ale když ho udělám správně, mohu se posunout o čtyřicet centimetrů. Anebo, když ty centimetry rozložím ve třech skocích, vyjde to na třináct na jeden skok.

Proč jste se vůbec pustila do trojskoku?

Potřebovala jsem nějaký nový impulz, protože jsem furt trénovala na výšku a furt to bylo podobné, nic se tam neměnilo. S trojskokany je trénink založený více na rychlosti, dynamice, výbušnosti. To je pro mě po třech letech, kdy jsme furt skákala mezi 180 a 185, nový impulz.

Takže k tomu, abyste zkusila jinou disciplínu vás dohnalo, že jste se ve výšce nezlepšovala?

Spíše, když trénujete čtyři roky a nic se neděje, začnete přemýšlet, co se děje. Přece jen před tím jsem měla výsledky každý rok. Bylo to samozřejmě spojené i se zraněním, které přišlo každé dva roky, ale nevím... Trénuji s novou skupinou, k tomu techniku na výšku s Jardou Bábou. Mám kolem sebe nové lidi, nové jsou tréninky. To vše bylo pro mohou hlavu přínosné.

S čím se v trojskoku nejvíc potýkáte?

S technikou. Je to úplně něco nového. Nejsem schopna úplně hrábnout jako trojskokanky. Až se to naučím, udržím i tu rozběhovou rychlost a snad doletím dál.

Jak těžké bude dostat se přes Emmu Maštalířovou, která vás v Ostravě porazila o 17 centimetrů?

Uvidíme, ale myslím, že na mistrovství republiky (v Ostravě 18. a 19. února) to bude hezká soutěž. Doufejme, že se uzdraví i Linda Suchá a bude nás ještě více bojovat o prvenství.

Na halovém šampionátu v Ostravě plánujete výšku i trojskok?

Ano. Zařídili jsme na svazu, aby obě disciplíny byly v jeden den. Nejprve bude výška, pak trojskok.

Takže o tom, co dál, jasno nemáte. Je to tak?

Pořád tajně doufám, že se ve výšce brzy dostanu přes sto devadesát a zase se mi otevřou brány světové výšky. Jenže teď jsou výškařky zase o kus dále než před pěti roky, na šampionátech světa a Evropy skáčou mezi 195 centimetry a dvěma metry. Větší šance je uspět v trojskoku, ale moje srdce bije pro výšku. Uvidíme.