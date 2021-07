Jestli jsem dobrá, nebo špatná maminka, je relativní, přemýšlí Lucie Šafářová

Ačkoliv Lucie Šafářová s tenisovou kariérou skončila už na jaře 2019 a v současnosti se věnuje rodině, stále má v mysli svůj největší individuální úspěch v podobě finálové účasti na prestižním turnaji French Open v roce 2015. Před pár týdny její úspěch napodobila a ještě znásobila taktéž rodačka z Brna Barbora Krejčíková, která slavné pařížské klání dokonce vyhrála.

Pařížské kurty jsou tenistkám z Brna asi zaslíbené, že?

Těší mě, že další Brňanda dosáhla takového velkého úspěchu, a myslím si, že pro Barboru Krejčíkovou je to začátek její singlové kariéry. Po celou dobu turnaje Bára předváděla skvělé výkony a musím ji pochválit, jak dokázala i ve vypjatých situacích udržet nervy na uzdě. A samozřejmě i ve finále, když dostala do ruky fixu a zareagovala na aktuální, pro nás všechny smutnou situaci – úmrtí herečky Libušky Šafránkové – tak to bylo od ní velmi krásné gesto. (na objektiv kamery namalovala srdce a napsala Šafránkové jméno, pozn. red.)