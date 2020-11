Sportuji, abych se v karanténě nezbláznila, říká modelka Natalia Vodianova

Natalia Vodianova vypadá stále jako holčička. Přičítá to kromě pohybu také faktu, že každý večer medituje. Nově investovala i do placené aplikace pro meditaci před spánkem.



„Než začal covid-19, tak jsem asi patnáct let nestála u plotny. Ačkoli bych to nepopsala přímo jako svou vášeň, začala jsem vařit v šesti letech a nejsem vůbec špatná. V kuchyni se cítím dobře a smysluplně. Od té doby, co jsme v karanténě a izolaci, vařím denně pro celou rodinu,“ svěřila se modelka v rozhovoru pro magazín Vogue.

„Sport a pohyb jsou pro mě životně nezbytnou věcí. Ať už je to chůze, turistika, pilates, jóga nebo občas i posilovna. Kdybych denně nesportovala, zbláznila bych se, zvláště v této době šíření koronaviru,“ myslí si ruská kráska.

„Miluji jízdu na kole po městě se svými dětmi a pobyt venku v přírodě. Moje čtrnáctiletá dcera Něva po mně zdědila lásku k chůzi, je disciplinovaná a každý den vstane o pětačtyřicet minut dřív jen proto, aby mohla jít do školy pěšky,“ tvrdí Vodianova.

Z devítiletého manželství s Justinem Portmanem má modelka osmnáctiletého syna Lucase, čtrnáctiletou dceru Něvu a třináctiletého Viktora. Se svým druhým mužem Antoinem Arnaultem má čtyřletého synka Romana a šestiletého Maxima.



Příběh Vodianové připomíná pohádku. Pochází z chudé rodiny. Když jí bylo jedenáct let, pomáhala matce prodávat na trhu ovoce. V jejích patnácti letech ji objevila modelingová agentura. Pro kariéru modelky se musela rychle naučit anglicky. Zvládla to za tři měsíce.

V sedmnácti letech se odstěhovala do Paříže a stala se modelingovou senzací. Vodianova patří mezi nejvíce vydělávající modelky světa.

