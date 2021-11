Vítěz MasterChefa Roman Staša je tatínkem, pochlubil se fotkou miminka

„Dneska je to rok, co jsem vyhrál v televizním finále soutěže MasterChef Česko. Dost dlouho jsem byl přesvědčený, že to je rozhodně největší výhra v mým životě,“ začal svůj příspěvek Roman Staša.

„A pak přišlo letošní září a tento můj a vlastně i celý život se zase otočil o 180 stupňů. Asi všichni víte, že soukromí mých nejbližších je pro mě svatý, a nikdy se to nezmění. Jen jsem se s vámi chtěl podělit o největší radost mého života,“ napsal kuchař na Instagramu, kde svým sledujícím a fanouškům ukázal syna.

„Seznamte se, tohle je můj syn, Samuel Staša,“ prozradil bývalý hokejový talent jméno chlapečka. Pod příspěvkem mu okamžitě začalo blahopřát mnoho celebrit, mezi prvními například herečka a moderátorka Eva Decastelo, herečka Markéta Hrubešová, herec a zpěvák Milan Peroutka či kolega z MasterChefa Pavel Berky.