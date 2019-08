Tarantino bude poprvé otcem. Dítě čeká s manželkou mladší o 21 let

„Daniella a Quentin Tarantino očekávají svého prvního potomka,“ oznámili ve středu režisér mnoha kultovních snímků Quentin Tarantino a jeho manželka zpěvačka Daniella Picková prostřednictvím mluvčího.

Režisér a zpěvačka, která je dcerou izraelské zpěvačky a hudebnice Tzviky Pickové, se seznámili v roce 2009. Tarantino tenkrát v Izraeli propagoval svůj nový film Hanebný pancharti. Chodit spolu začali až v roce 2016, v červnu 2017 se pak zasnoubili. Svatba byla loni koncem roku v Los Angeles.

Tarantino nebyl nikdy ženatý. Vždy tvrdil, že na to nemá čas. „Když natáčím film, nedělám nic jiného. Všechno se točí kolem filmu. Nemám manželku. Ani děti. Nic mi nemůže překážet,“ prohlásil v roce 2009.



Krátce před svatbou dokončil Tarantino film Tenkrát v Hollywoodu. „Balvan jménem Tenkrát v Hollywoodu jsem neustále sunul před sebou nahoru do kopce, až jsem zjistil, že se tam dostal bez mého přičinění sám a já jsem připravený začít natáčet. Snažil jsem se, aby společenská kritika a konvence na snímek neměly žádný vliv. Chtěl jsem, aby to byl jen a jen můj film. V popisu práce nemám promítat do svých děl, co se právě společnosti líbí, nebo nelíbí. Naopak to mám ignorovat,“ svěřil se Tarantino v exkluzivním rozhovoru pro deník MF DNES a web iDNES.cz.

