Tarantinovi bych dělala i catering. Naštěstí mám roli, říká Margot Robbie

Když Margot Robbie přicházela s hereckými kolegy Bradem Pittem, Leonardem DiCapriem a režisérem Quentinem Tarantinem po červeném koberci na filmovém festivalu v Cannes, působila uvolněně. A sebevědomě. Navzdory tomu, že objektivy fotoaparátů výjimečně nemířily hlavně na ni, ale spíše na slavné mužské trio.



Se stejným klidem v následujících dnech odpovídala na otázky korektnost milujících novinářů, zdali jí přece jen ten „zlý“ režisér Tarantino nedal ve filmu málo prostoru na úkor DiCapria s Pittem. „Ne, jsem spokojená s tím, jakou roli jsem dostala,“ říkala. Zdali to jen nehrála, však u herečky nominované na Oscara stěží někdo odhalí.



Víte, proč si Quentin Tarantino vybral do role Sharon Tate ve snímku Tenkrát v Hollywoodu právě vás?

S Quentinem jsme se znali už z dřívějška. Myslím, že jsem mu tehdy řekla, že jsem ochotná na place dělat i catering. K tomu naštěstí nedošlo a on velmi brzy poté dopsal scénář k Tenkrát v Hollywoodu a rozhodl se pro mě. Stejně jako Leonardo DiCaprio a Brad Pitt jsem však musela přijít k němu domů a scénář si přečíst tam. K jeho originálu totiž neexistovaly žádné kopie. Seděla jsem tehdy u něj v kuchyni. Čtu hodně pomalu a navíc jsem si ještě hodně užívala, že šlo právě o Tarantinův scénář u Tarantina doma! Trvalo mi to asi pět hodin a Quentin Tarantino mi pořád chodil nabízet sýr a další dobroty. Dokonce mi koupil mé oblíbené australské pivo, cítila jsem se jako doma!



Takže ve zkratce jste prostě měla radost?

A všechny mé sny byly najednou splněny!



Na rozdíl od Brada Pitta nebo Leonarda DiCapria jste ve filmu ztvárnila skutečnou postavu. S tím máte zkušenosti už ze životopisných snímků o bruslařce Tonye Hardingové nebo Marii, královně skotské. Liší se v něčem vaše příprava oproti fiktivním rolím?

Způsob, jakým jsem k roli Sharon Tate přistupovala, byl stejný jako v případě jakékoliv jiné role. Samozřejmě nemůžu generalizovat a říkat, že je to vždy zcela identický přístup, protože hodně věcí se mění třeba kvůli době, ve které se film odehrává. Tentokrát šlo o šedesátá léta, kterými jsem se nikdy jako herečka odborně zabývat nemusela. Vlastně jen v jedné australské televizní show, ale tam se jednalo pouze o rok 1963. Takže jsem si hodně studovala materiály o konci šedesátých let a musím říct, že to pro mě bylo zcela fascinující a nové.



Myslíte si, že tehdy, bez všech sociálních sítí a internetu, bylo jednodušší stát se a být hollywoodskou hvězdou?

Jistě vám to říct nemůžu, protože jsem tehdy nežila, ale rozhodně se proměnila mezilidská komunikace. To, jak jsme si blízko, a přitom vzdálení. Sociální sítě přeformulovaly společenská pravidla v mnoha ohledech, které pociťujeme i my herci. Lépe vám to však bohužel srovnat nedokážu.



Ve filmu je půvabná scéna, kdy si Sharon koupí lístek na běžnou projekci svého filmu a v utajení sleduje reakce diváků. Taky jste to někdy zkusila?

Takto v utajení ne. Při premiérách nebo oficiálních projekcích mi však udělá velkou radost sednout si s diváky do kina a pozorovat jejich reakci. Fascinuje mě, jak se z toho najednou stane společný zážitek. Abych se ale vrátila k otázce. Vím, že mi během natáčení Quentin Tarantino vyprávěl, jak se šel podívat v roce 1993 na projekci filmu Pravdivá romance (ke snímku napsal Tarantino scénář – pozn. red.), ale už se nemohl dostat dovnitř. Zničehonic jej však poznali fanoušci díky jeho Gaunerům a obsluha kina ho nakonec pustila.

Film Tenkrát v Hollywoodu režiséra Quentina Tarantina zamíří do českých kin 15. srpna 2019.

