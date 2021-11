Princezna Diana byla Charlesovi nevěrná jako první, tvrdí bodyguard

„Obecně se předpokládá a už desítky let prezentuje, že princ z Walesu od počátku svého manželství s Dianou princeznu podváděl se svou tehdy bývalou partnerkou Camillou. To je rozhodně a jednoznačně nepravdivé,“ řekl Alan Peters v rozhovoru pro dokument CNN.

„První, kdo v jejich vztahu podváděl, byla totiž princezna Diana. Ke Camille Parkerové Bowlesové se princ Charles vrátil až poté, co se dozvěděl o jejím poměru s mým kolegou Barrym Mannakeem,“ vysvětluje bývalý bodyguard.

O vztahu tehdy čtyřiadvacetileté Diany a sedmatřicetiletého osobního strážce prý Peters osobně informoval prince Charlese. „Řekl jsem mu, že vztah Diany a Mannakeeho dalece překročil profesionální rovinu. S Dianou jsem o tom mluvil. Ale vše popírala a kategoricky odmítala. Všiml jsem si však, jak se v přítomnosti Barryho vždy naprosto změnila, cítil jsem a věděl, že mezi nimi něco je,“ tvrdí.

Alan Peters dodává, že scény z celosvětově úspěšného seriálu Koruna, ve kterých Charles bezcitně opouští Dianu, aby odjel za svou láskou Camillou, neukazují zdaleka celou pravdu a nereflektují skutečnost.

VIDEO: Alan Peters o vztahu princezny Diany a Barryho Mannakeeho:

Vztah princezny Diany a bodyguarda Mannakeeho podle něj začal v roce 1985 během rybářské expedice v Balmoralu. Poté, co se o situaci dozvěděl princ Charles, byl Mannakee přesunut na jinou pracovní pozici.

Jen o dva roky později v pouhých devětatřiceti letech bodyguard tragicky zahynul při dopravní nehodě. Princezna Diana poté v několika rozhovorech vyjádřila obavu, že nejspíš nešlo o nehodu, ale o dokonale promyšlenou vraždu.

O vztahu princezny Diany a jejího osobního strážce psal v minulosti již Jonathan Dembele a to v knižní biografii prince Charlese publikované roku 1994.

Princezna Diana a princ Charles se rozvedli 28. srpna 1996. Šestatřicetiletá Diana, její o šest let starší partner Dodi Al Fayed a řidič Henri Paul zemřeli rok poté. V poslední srpnový den roku 1997 narazilo jejich auto do pilíře v pařížském silničním tunelu. Vraceli se z hotelu Ritz do Al Fayedova bytu, pronásledováni paparazzi fotografy.

Podle informací britských médií si princezna Diana necelý rok před smrtí zapsala do deníku poznámku, ve které vyjádřila obavy o svůj život. Obvinila manžela, že se ji chystá zabít a její smrt zamaskovat tragickou autonehodou.