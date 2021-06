Manžel pro mě plánuje autonehodu, napsala princezna Diana rok před smrtí

Podle informací britských médií si princezna Diana necelý rok před svou smrtí zapsala do deníku poznámku, ve které vyjádřila obavy o svůj život. Obvinila manžela, že se ji chystá zabít a její smrt zamaskovat tragickou autonehodou.

„Momentálně jsem v nejnebezpečnější fázi svého života. Můj manžel pro mě plánuje ‚autonehodu‘. Selhání brzd a vážné zranění hlavy. To vše proto, aby si mohl vzít Tiggy, chůvu Williama a Harryho. Camilla je jen návnada, využívá ji,“ měla napsat princezna Diana v poznámce vložené do deníku, který si pravidelně psala.

Zápis objevil později bývalý komorník lady Di a předal ho policii. Případu se následně ujal samotný šéf Scotland Yardu John Stevens. Ten prince Charlese vyslýchal na přísně utajované schůzce. Policie později informovala o tom, že nebyl nalezen žádný důkaz o souvislostech mezi poznámkou a úmrtím princezny Diany.

„Měli jsme v ruce jen tuto poznámku. Nic jiného. Pouze na základě tohoto textu jsme nemohli prince Charlese obvinit ze spáchání zločinu. Výslechů se účastnil dobrovolně, velmi ochotně spolupracoval a podle námi získaných informací neměl co skrývat,“ řekl John Stevens. Princ Philip výslech odmítl.

Poznámka princezny Diany o plánované vraždě při autonehodě.

Slavný pár se rozvedl 28. srpna 1996. Šestatřicetiletá Diana, její o šest let starší partner Dodi Al Fayed a řidič Henri Paul zemřeli rok poté, poslední srpnový den roku 1997, když jejich auto narazilo do pilíře v pařížském silničním tunelu. Vraceli se zrovna z hotelu Ritz do Al Fayedova bytu, pronásledováni paparazzi fotografy.

Řidiče Paula označilo jednoznačným viníkem nehody francouzské vyšetřování. Šofér byl prý nejen pod vlivem alkoholu, ale také antidepresiv. Vyšetřování na nejvyšší britské úrovni pak v roce 2004 nařídil koroner Michael Burgess.



Letos 1. července by princezna oslavila šedesáté narozeniny. Při této příležitosti bude v zahradách Kensingtonského paláce slavnostně odhalena její socha.

Kensingtonský palác, ve kterém Diana žila, je v současnosti oficiálním sídlem prince Williama, vnuka královny Alžběty II. a jeho rodiny.