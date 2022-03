Barevné kostýmky i oversize střihy. Styl princezny Diany je opět aktuální

Princezna Diana byla považována za módní ikonu už před svou tragickou smrtí v roce 1997. Ačkoliv od té doby uběhlo už téměř 25 let, snad nikdy nebyl její styl tak aktuální jako dnes. Můžou za to především moderní trendy inspirované devadesátými lety. Podívejte se, jaké aspekty Dianina šatníku můžete zařadit do toho svého.