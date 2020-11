Petr Kostka a Carmen Mayerová: Osud jim nachystal lásku i tragické pády

Koluje jí v žilách španělská krev, on zase pochází ze starého českého rodu umělců. Jejich životy se propojily, když měli oba za sebou už jedno manželství. Petr Kostka a Carmen Mayerová brzy oslaví zlatou svatbu, tedy padesát společných let. Patří tak mezi nejstálejší české herecké páry.

Svědkem vůbec prvního setkání obou herců byly někdy v 60. letech zlínské, tehdy gottwaldovské filmové ateliéry. Potkali se letmo při kamerových zkouškách, o nějakém přeskočení jiskry vůbec nemohla být řeč.

Když šel při druhém setkání v pražské romantické Valdštejnské zahradě herec okouknout Carmen coby novou kolegyni, měli spolu hrát v letním představení Šeherezáda, jiskra už přeskočila. Oboustranně. Cesta do Valdštejnské zahrady byla však pro oba dosti trnitá.

Petr Kostka se narodil v červnu 1938 v Říčanech do rodiny herce Jiřího Kostky známého například z komedie Jára Cimrman ležící, spící, kde ztvárnil dvojroli císaře Franze Josefa I. a jeho dvojníka, kriminálníka Macháně.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Přestože herečkou byla i maminka Františka, mladého Petra lákala matematika a nastoupil na hospodářskou školu do Plzně, chtěl se prý naučit těsnopis. Později, věrný rodinné tradici, studoval DAMU.

Ještě na fakultě si vzal herečku Ingrid Vavrouchovou, kvůli jejímu těhotenství školu nedokončil. Zdá se, že mu to až tolik nevadilo, protože byl rok 1960 a on získal angažmá v Městských divadlech pražských. Navíc v legendárním českém filmu Vyšší princip dostal roli studenta Honzy Horáka, kterého během vyhlášení stanného práva po atentátu na Heydricha popravilo gestapo. Lidé si herce velice oblíbili a režiséři ho začali často obsazovat.

Život Carmen Mayerové by vydal na román. Zejména to, jak přišla v Trutnově v září 1944 na svět. Maminka se jmenovala Antonia Torell Mir a byla to Španělka z Mallorky. Otec, trutnovský malíř německé národnosti Charles Mayer, byl dobrodruh a světoběžník. Seznámili se ve Francii, vzali se a Mayer chtěl svou ženu ukázat v Krkonoších.

Tajeným otcem byl důstojník wehrmachtu

Jenže byla válka, ocitli se v Berlíně, kde se narodila starší dcera Aida, za nějaký čas už v Čechách pak Carmen. Rodiče byli milovníky opery a podle toho dcerky také pojmenovali. Otec ale nakonec emigroval do Itálie a Carmen se ve svých šestnácti letech dozvěděla rodinné tajemství – jejím biologickým otcem, stejně jako Aidy, nebyl malíř Charles Mayer, ale německý důstojník Manfred, který padl do zajetí a zřejmě zemřel.

Dívku kvůli špatnému kádrovému profilu nevzali na školu, odjela do Hradce Králové a dala se k divadlu. Během několika let se vdala, narodila se jí dcera Kateřina, následoval rozvod a odchod do Prahy s osudovým „zahradním“ setkáním s Petrem Kostkou. Také on prožíval životní zvrat, jeho první žena zemřela při autonehodě a herec, kterému bylo něco přes třicet, se musel ze dne na den postarat o dvě dcery.

S Carmen se v roce 1972 vzali, nastěhovali se do velkého bytu a vychovávali celkem tři děti. Brzy se narodilo čtvrté, dnes herečka a moderátorka Tereza Kostková. Život nové rodiny nebyl jednoduchý. Kromě práce, kdy Petr Kostka dostával hodně rolí v televizi, se musely nejprve tři a pak čtyři dcery sžít, zvykala si širší rodina i přátelé.

Aby toho nebylo málo, časem přibrali pátou dceru, když na dálku adoptovali africkou dívku Shamin z Ugandy. Carmen hrála o trochu méně, objevily se starosti i krize. Manželé ale vše přestáli a dnes mají Kostkovi vnoučata i pravnoučata.



Herci se potkávají také na jevišti. Třeba v nedávné premiéře představení Oscar pro Emily. „Je to příběh dvou stárnoucích herců, kteří si sami před sebou pořád na něco hrají, kteří nedokázali vychovat svoje dítě, nevěnovali se mu, protože pracovali, ale zároveň neudělali ani kariéru, po které tak toužili. Z manželů jsou ve stáří trosky, které si neumějí přiznat, jak moc si život zkazily,“ řekla pro iDNES Carmen Mayerová.

„S Petrem si dobře uvědomujeme, že máme velké štěstí. Máme krásné role, jezdíme na zájezdy, postaráme se i o vnoučata – na pravnoučata se už jezdíme jenom dívat a radovat se. A to všechno jsou věci, které nejsou samozřejmé. A za které nezbývá než děkovat bohu,“ dodala spokojeně herečka.