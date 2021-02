Herec Zima se jedenáct let od rozchodu s manželkou opravdu zamiloval

„Od rozvodu, respektive rozchodu s manželkou to už párkrát zajiskřilo, ale vždycky tomu chyběl nějaký drtek, jak říkala moje babička. Teď nechybí nic. Poznali jsme se před dvěma lety v Praze v kavárně Studia DVA,“ řekl Karel Zima, kde svou lásku potkal.

„Já jsem se byl podívat na představení Poprask na laguně, kam mě pozvala kamarádka a kolegyně z Temného kraje Kristýnka Badinková Nováková. Lucie dělala na tom ‚špílu‘ garderobu.

Přiznal, že chvíli trvalo, než se dali dohromady. A přestože zkoušel chlapské namlouvací triky, nezabralo to a musel si počkat. Trpělivost se mu nakonec vyplatila.

„Párkrát jsem Lucii během těch dvou let napsal, že bych jí chtěl vidět. Žádný uhánění. A nestalo se tak ani jednou. Až v prosinci 2020 jsme se konečně viděli. Upřímně, chystal jsem se podvědomě použít osvědčenou ‚vařenou nudli‘, ale na tu neskočila! Naopak. Obvyklé tahy nezabíraly, a to bylo vlastně skvělý,“ prozradil.

A čeho si Karel Zima na své přítelkyni, která se stará o garderobu ve Vinohradském divadle a ve Studiu DVA, nejvíc váží? „Toho, co mě na ženách uchvacovalo vždycky – něžná, přitom schopná, chytrá i vtipná, se svým tajemstvím, brunetka, se stejným vkusem pro design, byt, dům, život, pro to, jak trávit volný čas, poctivá a čistá, dobrý člověk! A krásná,“ rozněžnil se Zima a s úsměvem dodal: „A čeho si ona cení na mě? No přece toho samého!“