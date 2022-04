Karel Zima prozradil detaily své svatby. Za svědka mu půjde kolega

„Už to máme celé vymyšlené, nachystané, kdyby na to přišlo, může být svatba už zítra. Oproti mé první svatbě, která byla rodinná, tady to bude velké. Plánujeme přes sto lidí, kapely, radost až do rána. Budou tam prima lidi. Těším se. Do nového manželství vstupuji poučen, že nejdůležitější je tolerance. Potlačit ego, s čímž my chlapi máme trochu problém, protože spory vznikají na blbostech,“ usmíval se Karel Zima, kterému za svědka půjde kolega, kamarád a spoluautor zásnubního prstenu, Jarmil Škvrna.

Ve hře Půjdeš mi za svědka?, kterou napsal Jean-Luc Lemoine, si ale role prohodili. Jarmil Škvrna je ženich a starého dobrého kamaráda Karla Zimu si pozve domů a požádá ho, aby mu šel za svědka. Přichází určitá zápletka a diváci hodně dlouho netuší, co s tím Jana Rybníčková, Daniela Šinkorová, Karel Zima a Jarmil Škvrna provedou.

„S Karlem jsme skoro bratři, tak jeho účast v komedii byla jasná. A Daniela Šinkorová je moje láska, jsem rád, že roli vzala. A mladá Yana je šikovná. Moje postava je zvláštní. Je to upjatý, čestný, slušňácký chlápek, který mluví spisovně. Je to pro mne takový protiúkol, protože já rozhodně upjatý nejsem,“ poznamenal Jarmil Škvrna, který v létě odsvědčí Karlovi jeho svatbu.

„Jít Karlovi za svědka je obrovská zodpovědnost. On už by mi ty snubní prstýnky dal nejraději nyní, abych je to léta hlídal. Jako svědek bych měl třeba plánovat také rozlučku se svobodou. Ale vzhledem k jeho padesátinám a mému dědečkovství, které si mimochodem hodně užívám, tak to bude dost těžké. Vždyť on už skoro všechno zažil! Asi to ale bude takové decentní,“ dodal.

Premiéra komedie hry Půjdeš mi za svědka? byla 1. března v Divadle U Hasičů.