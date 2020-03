Herec Karel Zima našel po rozvodu své štěstí v malém podkrovním bytě

„Měl jsem jediné kriterium, aby to bylo blízko našeho bytu, kde manželka zůstala, a zároveň blízko školy, abychom byli v jednom teritoriu. Toužil jsem po činžovním domě s vysokými stropy a starými dřevěnými dveřmi. Byt, který jsem našel, byl trošičku opak – čerstvě zkolaudovaný, všechno bylo nové. Hezké, čisté, bílé. Ale děti řekly, že se jim to líbí, že by chtěly bydlet tady,“ vysvětluje Karel Zima s obvyklým úsměvem, jak před časem proběhl výběr nového bytu v režii dětí, které měli bývalí manželé ve střídavé péči.

Ačkoliv je sympatický herec velmi zručný a dovede se k práci postavit čelem, ve svém bytě zatím nemusel nic takového řešit. „Zrekonstruoval jsem čtyři byty, tady mám ale nářadí zbytečně,“ prozradil Zima.

Do bytu oblíbeného herce vede krásné dřevěné schodiště, které napovídá, že interiér bude stejně příjemný a útulný. V předsíni by se mohlo zdát, že tady bydlí alespoň dvacet mužů, tedy alespoň podle počtu bot, které všechny patří Zimovi. A to je pouze zlomek. Svou zálibou v botách hravě strčí do kapsy leckterou ženu.

Z prostorné předsíně je vstup přímo do obytné místnosti, která je zařízena účelně a slouží jako jídelna s kulatým stolem, pracovna s pohodlným křeslem, obývací pokoj a ložnice.

Nechybí tu kuchyňský kout, kde Zima rád a dobře vaří. Vedlejší pokoj patří dětem, ale vzhledem k tomu, že jsou ve věku, kdy už si víceméně žijí vlastním životem, čeká tuto místnost pravděpodobně proměna v ložnici.

Koupelna, která nenabízí příliš prostoru, je jednoduše zařízená a pro Karla Zimu, jenž díky našlapanému diáři tráví spoustu času mimo domov, je naprosto dostačující.

Celý byt má své kouzlo, a přestože herec není rozhodně minimalista, vše působí harmonickým dojmem. Obýváku vévodí velká knihovna, v níž se najde místo i pro deskové hry, které jsou příjemným zpestřením pro návštěvy.

A neunikne jim ani zeď plná vzkazů. „To vzniklo tak, že jsem tam před lety něco napsal a pak se přidaly děti a pak se k tomu postupně přidávali různé návštěvy, přátelé nebo spolužáci dětí, když tady měli mejdan a já tu nebyl. Je to taková k zeď, kde může kdokoliv cokoliv napsat nebo nakreslit. Jak je tam toho hodně, tak se občas stane, že si nevšimnu, že tam někdo něco napsal. Pak to najdu a nevím, kdo to byl, když se nepodepíše, nebo je to různě zakódované,“ vysvětluje originální nápad.

I přesto, že je byt v podkroví, je poměrně světlý, což přidává malému prostoru na velikosti. Karel Zima je však nenáročný a rozměry bytu mu plně dostačují. Je totiž většinu času v divadle, na natáčení nebo na cestách. V seriálu Slunečná se ujal „hospodské role“ nezaměstnaného jednoduchého venkovského chlápka Pavla Slaniny, který čas od času dělá nějaké kšeftíky, a když má hodně hluboko do kapsy, prodá stromy ze svého lesa.

Jeho nejnovějším filmovým počinem je komedie o mezilidských vztazích Štěstí je krásná věc, kterou režíroval Jiří Diarmaid Novák a v níž se objeví Zima v hlavní roli s Petrou Hřebíčkovou.