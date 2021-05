Maršálek: Jsme si s Petrem souzeni. I když myslel, že jsem arogantní narcis

„Než jsem odešel do zahraničí, nikdy v životě mi nikdo neřekl Josefe. Až v Anglii. Říkal jsem si, že na mě budou volat ‚Pepa, pojď sem‘, ‚Pepa, podej to‘, a tak jsem jim to jméno Pepa vlastně ani nenabídl a zvykl jsem si na variantu Josef,“ svěřil se Josef Maršálek na úvod rozhovoru v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKU.



„Myslím, že zdrobněliny jmen patří k lidem do takových šesti let věku. I když je pravda, že jedna z babiček mi říká Peťko, děda zase Pepuša. Manžel mě dostal na to, že mi od začátku, vlastně od prvního dne našeho osobního seznámení, říká ‚muži‘. Tak mi předtím nikdo nikdy neřekl. Takže mi to přišlo tak jasné, že jsme si souzeni, že to zkrátka nemohlo jinak dopadnout,“ popisuje slavný cukrář.

Maršálek prozradil, že svého partnera, vysokoškolského pedagoga a chovatele morčat Petra Tejmla, se kterým se loni v červnu vzali, okouzlil vzhledem. „Ještě než jsme se pořádně poznali, myslel si o mně, že jsem arogantní, nafoukaný, narcistický debil. Pak za mnou přijel do Prahy přesvědčit se, že jsem takový, jak si myslí, aby si se mnou už nemusel psát a mohl to zabalit. Byl do mě bláznivě zamilovaný. Zamiloval se do mně skrz média. Viděl mě v reportáži v televizi. Ale nic o mně nevěděl,“ vzpomíná.

Několik měsíců poté prý Tejml iritoval svým nadšením celé okolí. „Lidé mu na základě toho ukazovali různé články o mně z internetu, které mi začal přeposílat. Pak mu jedna kamarádka řekla, ať mi buď napíše, nebo to za něj udělá ona. Než za mnou osobně přijel, tři týdny jsme si jen psali. Lovil mě a já to nevěděl. Byl jsem v té době totiž v desetiletém vztahu na dálku s jedním Španělem. Vídali jsme se skoro každé tři týdny, Barcelona byla tehdy můj druhý domov,“ vysvětluje cukrář, který v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o svých zkušenostech z Buckinghamského paláce.

„Loni 20. června jsme se s Petrem vzali. Vše se ukulo u našich známých ve Francii na vesnici půl roku předtím, půl hodiny před silvestrem. Petr mi řekl: ‚Muži, my dva bychom se měli příští rok vzít. Protože bude 2020 a už budeme jen stárnout, takže by se nám to dobře pamatovalo, ten rok.‘ A tak byla svatba,“ dodal Josef Maršálek.



Cukrář, porotce a autor kuchařek bydlí s přítelem v Dubném v Jižních Čechách. Zahradničí a stará se tam o zvířata. Tejml na vysoké škole přednáší předměty etologie zvířat a chov drobného zvířectva. V roce 1999 založil chovatelskou stanici Westminster, která se zaměřuje na chov ušlechtilých morčat. Dosáhl s nimi řady úspěchů.

Pořad Limuzína s Mírou Hejdou sledujte na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.