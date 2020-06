Cukrář Josef Maršálek se pochlubil svatbou. Vzal si přítele Petra Tejmla

Maršálek ke snímku přidal hasthagy jako Praha, České Budějovice, svatba 2020, Láska. Pod příspěvkem se hned objevila sousta gratulací od fanoušků.

„Z celého srdce děkujeme rodině, přátelům, kamarádům a našim svědkyním za nádherně prožitý den, za dary a dárky a za to, že tady pro nás jste! Máme vás rádi. Petr & Pepa,“ napsali pak na Facebooku.



Cukrář, porotce a autor kuchařek s přítelem bydlí v Dubném v Jižních Čechách. Zahradničí a stará se tam o zvířata. Tejml na vysoké škole přednáší předměty etologie zvířat a chov drobného zvířectva. V roce 1999 založil chovatelskou stanici Westminster, která se zaměřuje na chov ušlechtilých morčat. Dosáhl s nimi řady úspěchů.



Josef Maršálek v rozhovoru pro Magazín DNES prozradil, jak se s přítelem poznali. Jeho verze se liší od té, kterou představil Petr Tejml.

„Petr mě viděl v nějakém televizním pořadu. Od té doby neměl klid. Pak mě prosil na kolenou, abych se přestěhoval. No dobře, na kolenou to nebylo. To vám vlastně taky řekne líp sám,“ žertoval Maršálek.

„Je pravda, že jsem viděl Pepu v televizi, ale za naše seznámení tak trochu můžou morčata. Moje kamarádka Eva, která je taky chová, má známou, a ta je cukrářka. Když jsem se Evě zmínil o Pepovi, hned ji napadlo, že Maruška, která peče dorty, ho zná. A nedala pokoj, dokud nás neseznámila,“ vysvětlil Tejml.