Jaromír Jágr poprvé ukázal na sociálních sítích novou přítelkyni

Jaromír Jágr v příbězích na Instagramu zveřejnil video, na němž je s modelkou po večeři. V podkresu hraje písnička My Oh My od kapely Slade, v níž se zpívá, že každý potřebujeme někoho, s kým bychom si mohli promluvit. Modelka se při tom do objektivu telefonu na hokejistu usmívá.

Zatím poslední oficiální partnerkou hokejisty byla bývalá kadeřnice a finalistka České Miss 2012 Veronika Kopřivová, se kterou se dal dohromady v roce 2015. Několikrát o ní prohlásil, že zřejmě našel tu pravou. Během vztahu s Kopřivovou Jágr na sociálních sítích rád zveřejňoval společné fotky. Nakonec jim jejich vztah nevyšel a v polovině června 2019 se rozešli.

Pak se Jaromír Jágr rozhodl, že své vztahy nebude komentovat. Dostal se prý do fáze, že už nic nevysvětluje, nikomu nic neříká, nebrání se a ani o tom nepíše.

„Nechávám to být. Nechám ty lidi v tom domnění. Mně to neubližuje, doufám, že to neubližuje tomu druhému člověku. Ale abych někam šel, dennodenně něco vysvětloval... Neřeším to,“ přiznal letos v lednu, když se ho zeptali na údajný vztah s tenistkou Hantuchovou. „Až někoho budu mít, nemám problém to někomu říct a sdílet to. Ale abych se bránil každému nesmyslu, to bych nic jiného nedělal.“