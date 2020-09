Jágr: Lidé se bojí covidu zbytečně, sport potřebuje zmírnit opatření

Není žádné tajemství, že restrikce související s koronavirem ochromují ekonomiku. Sport není výjimkou. Pardubický majitel Petr Dědek prozradil, že příjmy ze vstupného dělají minimálně 20 procent rozpočtu. Proto on i další šéfové klubů včetně Jágra vyděšeně sledují nová a nová omezení vlády.

„Beru to jako nepříjemnou situaci, kterou nedokážeme ovlivnit. Můžeme jedině čekat a doufat,“ říká Jágr.

V prosinci máte v plánu odehrát třídenní Winter Classic ve Špindlerově Mlýně. Nebojíte se, že bude muset být bez diváků?

To by byla obrovská škoda. Věřím, že se všechno postupně začne zlepšovat a nakonec se vrátíme k životu, který jsme tu měli před covidem. Věřím tomu i kvůli tomu, že máme letos jedinečnou šanci vidět na vlastní oči naše největší hvězdy z NHL, která by mohla začít až v lednu. Hradec a Sparta, tedy kluby, které se zúčastní Winter Classic, budou určitě posilovat. Snad to vyjde, protože zatím do sebe všechno zapadá.

Všichni v koronavirové krizi žádají pomoc státu. Jak by měl pomoci vám, hokejovým klubům?

Možností je spoustu, ale jako první mě napadá zmírnit opatření ohledně diváků. Co si budeme povídat: naplnit rozpočet extraligového klubu je hrozně těžký úkol a výdělky ze vstupného jsou nesmírně důležitou položkou v rozpočtu. Jsou opravdu velké. Když zmizí, tak to kluby dokáže úplně zlikvidovat.

Opravdu?

Samozřejmě. Nejvíc kluby jako Sparta, Brno, Plzeň, Liberec nebo Pardubice. Pokud bude moct chodit jen polovina obvyklého počtu diváků, tak je to jen polovina obvyklého příjmu, což je obrovský rozdíl. Takže naším hlavním přáním je zmírnit opatření. Možná jimi něco zachráníte, ale na druhé straně zase zlikvidujete něco jiného. Možná budou lidi nemocní kvůli tomu, že jsou moc ve stresu a nakonec se to vyrovná. Chápu, že někteří lidé tak nepřemýšlí, protože nemají byznys, který je založený na divácích. Sport ale zmírnění potřebuje.

Kolik diváků se podle opatření vejde na stadion v Kladně?

Máme kapacitu na 5 200 diváků a vychází nám to s nařízeními okolo tří tisíc. Což pro nás v základní části asi bude stačit, protože se lidi pořád bojí chodit do uzavřených arén. Podle mě je to zbytečné, ale těžko můžeme někoho přemlouvat. Věřím, že lidi sami postupně uvidí, že se nic neděje a začnou na sport chodit.

Covid poslední dobou uvrhl do karantény řadu týmů. Věříte, že se sezona vůbec dohraje?

Pro nás je nejdůležitější začít hrát co nejdřív. Pokud se někdo dostane do karantény, tak se musíme přizpůsobit a odehrát zápasy zdravých týmů a ty zbylé dohrát potom. Další výhodou jsou reprezentační přestávky: během nich se ve druhé lize můžou zápasy dohrát, protože nemáme žádné reprezentanty. Extraliga to bude mít složitější.

A kdy se na ledě objevíte vy?

Rád bych co nejdřív, ale moje priorita v létě byla jiná - zabezpečit klub ekonomicky, aby si splnil cíl, který máme. Tedy vrátit se zpátky do extraligy.

Jak jste na tom zdravotně?

Měl jsem docela těžší zranění - natrhl jsem si lýtkový sval. Ale poslední týden už trénuju a věřím, že se brzy vrátím do hry. I Tomáš Plekanec říkal, že v Kladně podepíše jedině v případě, že se vrátím. Mně nic jiného nezbývá, než se začít připravovat.

Datum návratu se tedy zatím nedá specifikovat?

Záleží, jak budu vypadat na ledě. Kdybych tam jen stál, tak to nikomu nepomůže. Chci se vrátit, až se budu cítit komfortně se svým výkonem. Nejsem blázen, abych si myslel, že budu dávat každý zápas gól. Ale chci být platný, chci hrát a mít pocit, že jsem pro mužstvo užitečný. Dostanu se do toho jedině zápasy.

Kladete si na sebe tlak i kvůli tomu, že letos nikdo neví, kdy bude konec sezony?

To je pravda, nikdo opravdu neví, jakým směrem se to bude vyvíjet, takže je možné, že se zase nebude hrát play off a o postupu do extraligy rozhodne aktuální postavení v tabulce. Navrhoval jsem, aby se hrála jen základní část bez play off s tím, že skončíme začátkem března a budeme mít měsíc a půl do 30. dubna, kdy končí hráčům smlouvy, dohrát případná utkání, která by se nedohrála. Kluby se ale domluvily jinak, takže to musíme respektovat.

Jaromír Jágr na tiskové konferenci k Winter Classic společně s generální manažerkou Sparty Barborou Snopkovou Haberovou (vlevo) a Andreou Bársony z agentury Eniva.

Když už jste zmínil Plekance - bude v Kladně celou sezonu, nebo má možnost střídavých startů?

Nemám problém s ničím. Pokud hráč přijde a řekne, že by chtěl nastupovat jinde, tak mu v tom bránit nebudu. Ale nemyslím si, že by to bylo rozumný, protože nesmíme zapomenout, že byl Pleky hráčem Komety a fanoušci by mu neodpustili, kdyby šel v extralize jinam. Situaci kolem jeho maminky fanoušci Brna respektujou, ale nevím, jestli by mu odpustili tohle. Já bych ale problém neměl.

Na závěr se zeptám na dosavadní ekonomické dopady koronaviru - mají sponzoři strach dávat peníze do sportu?

My máme spoustu drobných sponzorů, jsou to firmy, které nám dávaly posledních deset let podobné částky, a to se moc nezměnilo. Horší by bylo, kdybychom měli jednu velkou firmu, kterou krize postihla hodně a šla by o 50 procent dolů. Díky Bohu nás to tak neovlivní. Rozpočet máme pořád ve stejných kolejích.