Dlouhověká už jsem i bez receptu, vtipkuje Procházková slavící 95 let

Patří mezi pamětníky, kteří osobně znali hvězdy prvorepublikového filmu. Ještě nedávno točila ve Vídni nekonečný seriál. I přes momentální potíže s hybností jí elán a bystrá mysl rozhodně nechybí. Žádný recept na dlouhověkost prý nezná.

„Dlouhověká už jsem i bez receptu. Zajímalo by mě, jestli by se někdo zeptal na recept na krátkověkost. To by se odpovídalo daleko lehčeji, protože člověk si může ten život zkrátit, jak chce. Třeba v létě jít do moře na Maledivách a tam jít třeba až do Nirvány,“ prohlásila v žertu pro iDNES.cz Zdenka Procházková.

Podle herečky se nedá říct, která etapa života byla nejšťastnější. Spíš si užívá každý den a štěstí je něco, co je výjimečné. „Dneska mi přináší radost jen dobří lidi. I když se stane hodně nepříjemných věcí v životě, když přijde hodný člověk a cítím, že mě má rád, tak to je velká radost,“ řekla oslavenkyně.

Loni herečka přiznala, že už delší dobu se nedrží dávné rady kolegyně a spisovatelky, manželky Karla Čapka, Olgy Scheinpflugové, aby si přidávala na věku.

„Ale to víte, že už ne. Myslím, že šest let před stovkou už to není nutné. Je ovšem pravda, že tohle mi kdysi Olga poradila, a já se její rady dlouho držela. Ve chvíli, kdy si žena začne věk naopak ubírat, je stará. Osobně si navíc myslím, že už hodně přesluhuji, že už bych tu dávno neměla být. Ale co se dá dělat, pán Bůh mi ta léta dal, budu to tu ještě muset vydržet,“ řekla v dubnu 2020.

Pražská rodačka kdysi hostovala i v Národním divadle. Na scénách Městských divadel pražských působila 17 let. Mezi její nejoblíbenější role z tohoto období patřila Líza Doolittlová v Shawově Pygmalionu, kde hrála po boku Svatopluka Beneše, v Kiltyho dramatizovaném dialogu Drahý lhář byl jejím partnerem Karel Höger a v Maughamově hře Julie, ty jsi kouzelná Oldřich Nový.



Zdenka Procházková se může divákům připomínat filmy z 50. a 60. let minulého století, například Mrtvý mezi živými, Týden v tichém domě, Ztracená tvář, Nezlob Kristino nebo Z mého života.

Značný ohlas mělo její účinkování na Světové výstavě v roce 1958 v Bruselu, kde uváděla trojjazyčně představení Laterny magiky. V 80. letech si zahrála tajemnou dámu v Herzově hororu Upír z Feratu.

16. června 2017

Prvním manželem Procházkové byl o 17 let starší herec Karel Höger, podruhé se provdala za rakouského podnikatele Ericha Hartmanna.

V roce 2003 obdržela ve Vídni vyznamenání, medaili Artis Bohemiae Amicis, za šíření dobrého jména české kultury v zahraničí. Ve snímku Lída Baarová režiséra Filipa Renče z roku 2016 ztělesnila prvorepublikovou hvězdu, kterou osobně znala, v jejím pokročilém věku. Před dvěma lety obdržela za hlavní roli Rozálie Lautmanové v rozhlasové hře Obchod na korze cenu Thálie za herecký výkon v rozhlasové hře.