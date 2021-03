Poslední role Chramostové. Po natáčení si dala vizoura, vzpomíná Brabec

„S Vlastou jsme měli řadu let velmi krásný vztah. Vzájemně jsme si své práce vážili, jak s ní, tak s jejím partnerem Standou Milotou. Zúročili jsme to v práci na dvou dokumentech, které jsem s nimi dělal a které jsou velmi upřímné. Hlavně Paralelní portrét je hodně otevřený, oni ho viděli, schválili ho. Líbil se jim,“ řekl režisér.



Když Vlastě Chramostové nabídl roli v Zločinech Velké Prahy, byla v domově důchodců a podle Brabce se trochu upejpala. Říkala, že raději ne, že už na to nemá, že by už neměla a že celé to už uzavřela. Bylo prý ale vidět, že ji nabídka těší.

„Přesvědčil jsem ji tím, že jsem jí řekl, že tam je menší role přímo pro ni a kdyby tady byl Standa, tak by jí sám řekl, že to pro něj musí udělat. Tak se mě zeptala, jestli si myslím, že by to Standa schválil a hned sama si odpověděla, že asi jo,“ vzpomíná Jaroslav Brabec.

„Bylo to opravdu legrační namlouvání a já se pak od jejích kamarádek dozvěděl, že byla nadšená, že se na to těšila. Vyprávěla jim, jak se na tu roli připravovala. Měla speciálně udělané vlasy, líčení. Bylo na ní vidět, že si to užívala. Když jsme skončili, dal jsem jí květinu a místo čaje nebo vody chtěla vizoura. Dala asi tři… Rád na natáčení s ní vzpomínám. Bylo to opravdu roztomilé,“ dodal.

Vlasta Chramostová v roce 2019 při natáčení seriálu Zločiny Velké Prahy

S Vlastou Chramostovou se potkal už při natáčení filmu Kuře melancholik a poté ji obsadil ještě do televizních snímků Samota a P. F. 77 či do seriálu Hraběnky.

„U natáčení filmu Kuře melancholik jsme se asi nejvíce sblížili. Ona tam má scénu, kdy usmrtí malé dítě, které bylo ve věku jejího syna Konráda, když umřel (hereččin čtyřletý syn Konrád zahynul v roce 1963 při autonehodě, kdy Chramostová po oslnění sluncem havarovala - pozn. red.) A v době, kdy se točila tato scéna, dostávala od Václava Havla vyznamenání a v novinách se objevila její vazba na kontrarozvědku. My jsme spolu prožili nejstresovější okamžiky jejího života. V těch několika dnech se vrátila o čtyřicet let zpátky. To nás velmi sblížilo,“ dodal režisér seriálu Zločiny Velké Prahy, které Česká televize vysílá v neděli večer.

V Divadle na Vinohradech byla v letech 1950 až 1970 hereckou hvězdou.

Život divadelní a filmové herečky Vlasty Chramostové s několika zásadními událostmi v sobě reflektuje vývoj české společnosti druhé poloviny 20. století. Byla výraznou postavou disentu, předtím ale podepsala souhlas se spoluprací s komunistickou Státní bezpečností, což upřímně popisovala ve svých pamětech. V 60. letech byla jmenována zasloužilou umělkyní, po podpisu Charty 77 měla zakázáno veřejné vystupování, a hrála tak jen s přáteli ve svém bytě.

Po sametové revoluci byla dvě desítky let členkou Národního divadla, za zásluhy o demokracii a lidská práva jí prezident Václav Havel v roce 1998 udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.