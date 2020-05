Bál jsem se o rodinu kvůli výhrůžkám, odloučení nesli těžce, říká Prymula

„Mám manželku a dvě již dospělé děti ve věku dvacet a třicet let. Dcera pracuje ve velké mezinárodní společnosti a syn je na univerzitě. Teď byli všichni díky šíření koronaviru delší dobu společně doma a odloučení ode mě nesli poměrně špatně,“ svěřil se Roman Prymula v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Já jsem na tom byl o trochu lépe, protože jsem ani neměl čas přemýšlet, že jsem někde odloučen. Když přijdu v Praze konečně domů, tak víceméně okamžitě usnu a nemám ani čas na nic jiného. Kdežto rodina toho prostoru a volna měla v poslední době mnohem více,“ vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví s tím, že se těší, až vyrazí s manželkou a dětmi na dovolenou.

„Obvykle jezdíme v létě téměř pravidelně na čtrnáct dnů k moři do Spojených států, kde máme švagra. Jen výjimečně jsme v tuzemsku. Letos skončíme pravděpodobně někde na horách a budeme chodit na túry, což máme všichni rádi. Bylo by paradoxní, kdybych právě letos zamířil do Chorvatska, kam jsme ani v minulosti nikdy nejeli,“ říká Prymula.



Volného času prý teď v jeho životě příliš není, přesto si občas najde prostor na své největší záliby. „Mým hlavním osobním koníčkem jsou dnes opravdu hlavně šachy. Ty už ale nejsem schopen příliš aktivně hrát v tom smyslu, že by soupeř seděl naproti mně. Osobně nyní sehraji tak dvě partie za rok v lize. Dříve jsem hrál dlouhá léta extraligu,“ popisuje epidemiolog, který se pyšní vojenskou hodností plukovníka.

Roman Prymula se ve volných chvílích rád podívá také na sci-fi snímky či filmy o ponorkách. „V poslední době jsem však moc dobrých filmů žánru science fiction neviděl. Rád si ale občas připomenu třeba klasiku Total Recall a podobně. Zajímají mě také filmy o ponorkách, což je možná taková trochu netradiční záležitost. Dříve jsem jezdil hodně po světě a měl jsem příležitost se podívat asi do tří ponorek. Miluji vodu. Když se dívám do krbu nebo na hladinu vody, je to pro mě možná větší zážitek než sledovat televizi,“ říká se smíchem.

Situace s šířením koronaviru exponovala Romana Prymulu do pozice, kdy byl na televizní obrazovce někdy i tři až čtyři hodiny denně v různých živých pořadech. „To zas až tak nic příjemného není. Všechno přišlo tak rychle, že od chvíle, kdy se v Čechách vyskytly první tři případy nákazy nemocí covid-19, jsme se nezastavili. Šlo to do pozice, kdy jsem prvních pět dní spal dvě hodiny denně. První delší odpočinek pak přišel zhruba až po pěti týdnech,“ vzpomíná.



Roman Prymula na archivní fotografii z roku 2002, jakožto nový rektor Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové (26. září 2002)

Známý epidemiolog během rozhovoru také přiznal, že ač je u mnoha lidí oblíbený, občas mu chodí i výhružné e-maily. „V jednu chvíli teď přišla kumulace třeba čtyř takových e-mailů denně a to dvanáct dní za sebou. Osobně se mě to nedotklo, ale měl jsem obavu, aby se něco nestalo rodině, protože to bylo psané ve vazbě na rodinu a to už jsem považoval za čáru,“ říká.



Svůj nový post vládního zmocněnce pro vědu a výzkum dominantně ve zdravotnictví Roman Prymula nepovažuje za politický, ale za odborný. „Chci se tomuto postu opravdu naplno věnovat, protože v české vědě je obrovský potenciál,“ dodává.