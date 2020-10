Sestrou roku se stala Veronika Petrášová, popřál jí i ministr Prymula

Veronika Petrášová, která zvítězila v kategorii Nejlepší zdravotní sestra roku 2019 v přímé ošetřovatelské péči, získala také nejvíc hlasů v online anketě Sestra mého srdce.

Před nasazením sester, jejichž obětavá práce je zapotřebí nejen v takto vypjaté době, se podle svých slov sklání i Dagmar Havlová, která jako každoročně předávala cenu za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Získala ji Bronislava Kunová, která pracuje 35 let v Domově seniorů Břeclav.



„Je to ocenění práce sester, kterého není nikdy dost,“ řekl k soutěži Sestra roku ministr zdravotnictví Roman Prymula, jenž se na slavnostní akci dostavil i přes nabitý denní i noční program. „Sestry v tuto nelehkou dobu vynakládají obrovské úsilí, aby pomohly nám všem,“ dodal. „Nedovedu si představit, že by to bez nich fungovalo.“