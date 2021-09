Vlastimil Brodský požádal maminku o moji ruku, vzpomíná česká Edith Piaf

Jak jste jako zpěvačka, která nemohla koncertovat, zvládala situaci kolem koronaviru? Navíc jste samoživitelka...

Je to samozřejmě někdy složitější, ale nepatřím k lidem, co se potřebují litovat. Na to není čas. Myslím, že každý, koho se dotklo zastavení profese, se s tím musel nějak poprat. Když máte závazky – jak osobní, tak pracovní –, musíte zkrátka umět improvizovat. Nebo si dokonce přiznat, že to nejde, a hledat zcela jinde. Je pravda, že jsem se snažila najít práci, a když to déle nevycházelo, pustila jsem se do rozšiřování svého vzdělání.

Začala jsem kurzem účetnictví, pak jsem nastoupila na grafický kurz. Nyní končím kurz asistenta pedagoga a studuji andragogiku na vysoké škole. Vidím ve vzdělání velkou hodnotu a přínos. A nad tím vším samozřejmě vede rodina, syn Oskárek, jeho radosti a jeho vzdělávání. Což asi zní trošku pateticky, ale myslím to zcela vážně. Člověk se nakonec nejvíc naučí od samotného života a právě od dětí.