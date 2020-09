Zpívá od devatenácti, ale osm let na vystoupení skoro nikdo nechodil. Před třemi roky se to zlomilo. Teď má Jan Pokorný alias Pokáč tolik koncertů, že by mu slavní kolegové mohli závidět. Nedávno si řekl o ještě větší pozornost písničkou o Jágrovi, která na internetu pobavila miliony lidí. Včetně samotného hokejisty.