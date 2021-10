Ve své bublince. Jediný souboj vedu sama se sebou, říká Petra Nesvačilová

Herectví a film vás lákaly odmalička nebo vás tatínek (Jiří Nesvačil, bývalý fotbalový reprezentant – pozn. red.) vedl spíš ke sportu?

Herečkou a režisérkou jsem chtěla být od svých pěti let. Vzhledem k tomu, že až na pradědečka z maminčiny strany, který byl prý u ochotnického divadla, se nikdo jiný z rodiny tomuto oboru nevěnoval, musela jsem si cestu hledat sama a také se sama zorientovat, ale to beru jako přínos. Všechno, co jsem objevovala, se tak stávalo mou přirozenou součástí. Sport je u mě hned po herectví a filmu na druhém místě a stále se mu hodně věnuji. Mojí nejoblíbenější disciplínou jsou lyže a běžky, takže když jsem na horách, jsem nejspokojenější. Ale také ráda běhám a chodím i na pilates a kruhový trénink. Táta je hodně poctivý a s bráchou nám určitě vštípil disciplínu a fair play jednání.