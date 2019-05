RECENZE: Čtyři ženy v chalupě, o mužích skoro nemluvě. Sněží!

Udělaly si prostě babinec, odzívl by cynický vtipálek českou novinku s názvem Sněží! A nebyl by daleko od pravdy, režijní prvotině se opravdu nejspíše dostane přívlastků ženská, křehká či poetická, které mohou část publika odradit. Třebaže by to byla přece jen škoda.