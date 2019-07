Dostatek spánku a česnečku, radí na kocovinu Nikol Kouklová Heřmánková

Nikol Kouklová Heřmánková pojímá filmový festival v Karlových Varech jako společenskou událost a možnost setkat se s přáteli, se kterými se jinak přes rok nevídá.

„Často jsou tu i naši spolužáci, se kterými vzpomínáme společně na školní léta na DAMU. Nebyla to jen studentské léta strávená v barech a na párty. Bylo to i období plné výzev. Ráda na to vzpomínám,“ přiznává herečka.

Nikol Kouklová Heřmánková s manželem ještě před pár lety festival ve Varech často vynechávali, jelikož trávili hodně času v Americe. Podobné akce si prý nyní chtějí užít i jako turisté.

„Zatím jsme se s manželem stihli projít se po kolonádě, což byla taková velmi příjemná vycházka, a dali jsme si oběd,“ říká herečka, která si zašla i do oblíbeného kosmetického salonu u hotelu Pupp. „Salon vlastní sestra pana Heřmánka paní Mixová a úžasně se tady o všechny dámy stará. Chodím k nim i v Praze, ale tady si to člověk ještě více užije. Kompletně vás tu připraví a vy můžete směle vyrazit do víru dění,“ vysvětluje influencerka.



Mimo velkolepých večírků však můžete Nikol a jejího muže Karla Heřmánka mladšího potkat také mezi filmovými nadšenci. „Určitě máme v plánu zajít na film. Ale na jaký to bude, to ještě nevíme. Necháme si něco doporučit,“ říká Kouklová Heřmánková.



Herečka prozradila i to, jak se vyrovnává s následky nočních festivalových večírků plných alkoholu. „Zaručený lék na kocovinu nemám. Snad jen dostatek spánku. Já mám to štěstí, že nepiji tvrdý alkohol, jen si dám občas v malém množství šampaňské nebo víno. Vývar, česnečka nebo Vincentka, to jsou mé tipy na bolehlav,“ říká.



Léto stráví Nikol Kouklová Heřmánková částečně pracovně. Užije si však i několik dní volna. „Hraji na otáčivém hledišti v Krumlově, potom bychom rádi jeli pozdravit babičku na Šumavu, a od srpna pak začínáme zkoušet v Divadle Bez Zábradlí. Představení Hra, která se zvrtla, má premiéru v polovině září,“ těší se herečka.



Energii na nové představení prý nabere ještě v zahraničí. „Už dlouho sním o tom, že se podívám do Irska a do Skotska. Nevím, jestli nám vyjdou oba ostrovy, jeden z nich však určitě ano. Společně s maminkou, jejím partnerem a mým manželem vyrazíme také týden v Chorvatsku, během kterého se budeme plavit lodí. Byla jsem tam již několikrát, ale z této perspektivy ho ještě neznám, tak se moc těším,“ dodává Kouklová Heřmánková.

