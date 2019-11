Žádost Neila Younga o americké občanství odložili, prý kvůli marihuaně

Neil Young, který slaví v úterý své čtyřiasedmdesáté narozeniny, žije v USA od poloviny 60. let. Letos v dubnu vydala americká vláda výstrahu, ve které říká, že užívání marihuany a dalších drog je „překážkou pro rozhodnutí, že daná osoba má pro naturalizaci dobrý morální charakter“. A o překážku se jedná dokonce i v případě, že by jednání dané osoby nebylo v rozporu s místními zákony, dodala vláda. Kalifornie, kde zpěvák žije, legalizovala užívání marihuany pro rekreační účely v roce 2018.

Young na svých stránkách popsal, že složil potřebný test po „konverzaci, kde se mě ptali na mnoho otázek“. Na tyto otázky prý „pravdivě odpověděl“. „Chci mít dvojí občanství a volit,“ prohlásil slavný rocker. „Nedávno mi nicméně sdělili, že musím podstoupit ještě další test, kvůli užívání marihuany,“ dodal.

Jak Young doplnil, doufá, že „prokáže dobrý morální charakter a bude tak moci rozhodovat o Donaldu Trumpovi a dalších amerických kandidátech (na prezidenta)“. Příští prezidentské volby se v USA konají na podzim roku 2020.

Americký prezident Donald Trump používal Youngův hit z roku 1989 Rockin’ in the Free World ve své kampani. V roce 2014 označil Trump kanadského umělce za svého oblíbeného hudebníka. Neil Young k tomu na internetu uvedl, že prezident nemá jeho povolení píseň užívat.

„Z právního hlediska na to sice má právo, nicméně já si to nepřeji,“ napsal zpěvák loni a dodal, že požádal Trumpa, aby jeho hudbu přestal používat. „On nicméně mou žádost nevyslyšel, stejně jako se rozhodl neposlouchat hlasy mnoha Američanů, kteří ho žádají o to, aby už přestal lhát,“ dodal Neil Young.