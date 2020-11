Muzice se věnujete déle než třicet let. Baví vás pořád stejně jako na začátku kariéry?

Možná vás to překvapí, ale baví. Celou tu dobu dodržuju jedno základní pravidlo – aby byly moje písničky pravdivé. To znamená, že když zažiju něco, co mě obohatí a posune dopředu, snažím se na to reagovat a předat to dál. Písničky vnímám jako zhmotněné životní příběhy. Tím pádem o nějaké rutině nemůže být řeč.