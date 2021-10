Vážila jsem 35 kilo, přestal mě těšit život, říká Martina Bárta o anorexii

Martina Bárta žije již deset let v Berlíně, kde se jí podařilo proniknout do místní hudební branže a vystoupit jako hlavní hvězda na koncertě s prestižní Berlínskou filharmonií. Do Německa však neodjela kvůli kariéře, ale hlavně proto, aby tu začala nový život bez mentální anorexie. Nemoci, která ji málem zabila.

„S odstupem času si dnes říkám, že bylo úplně zbytečné nechat se tou nemocí tak zhuntovat. Jsou to pro mě ztracená léta života. Úplně promeškané roky,“ říká zpěvačka v novém dílu pořadu 13. komnata.



Martina Bárta se narodila v roce 1988 v Praze. Jen rok po ní přišla na svět sestra Krista. Tatínek dětí využil nové situace po sametové revoluci a začal úspěšně podnikat. Obě sestry pokračovaly v hudbě i na střední škole. Martina se dostala na gymnázium Jana Nerudy v Praze s hudebním zaměřením, kde studovala zpěv a hru na lesní roh. V té době se přestalo dařit podnikání a rodinná firma zkrachovala.

„Mé problémy s jídlem začaly na škole v sekundě nebo v tercii. Vlastně ve stejné době, kdy začaly problémy u nás doma. Rodina přestala fungovat a rodiče se začali rozvádět. Ve věku dvanácti, třinácti let to člověk nechápe a mrzí ho to. Já i sestra jsme situaci řešily každá jinak,“ vzpomíná Bárta.



VIDEO: Martina Bárta – My Turn, Eurovize 2017:



Následoval rozvod rodičů. S otcem se obě dcery ze dne na den zcela přestaly vídat. Martina přestala jíst a zhubla během půlroku víc než deset kilogramů.



„Vyrůstala jsem na vesnici, doma se vždy vyvářelo. Byla jsem prosperující děcko, trochu cvalík. Ve dvanácti jsme se spolužačkami začaly blbnout a zaobírat se zdravou stravou a radami z časopisů. Zvrtlo se to u mě pak po rozvodu rodičů do extrému, kdy jsem během krátké doby rapidně zhubla,“ popisuje Bárta s tím, že se úplně uzavřela do sebe.

„Přestala jsem se bavit s kamarády. Byla jsem nepříjemná na ostatní. Žila jsem jen ve svém světě. Stal se ze mě strašný perfekcionista a přestal mě těšit život,“ vzpomíná.



Na denním pořádku byly doma hádky o každé sousto. Martina nadále hubla. Nakonec vážila pouhých pětatřicet kilogramů a skončila na kapačkách. „V jednu chvíli člověk sám sebe začne vnímat jinak. Podíváš se do zrcadla, máš pětatřicet kilo, ale pořád se vnímáš divně,“ říká.



Ani po návratu z nemocnice problémy nepřestaly. Zoufalá maminka Martinu následně dovezla do psychiatrické nemocnice, kde strávila dívka tři týdny. „Jídelní režim byl extrémně drsný. Byla jsem vegetariánkou, ale tam se tě nikdo na nic neptá. Museli jsme k snídani sníst například pět rohlíků s máslem, šunkou a sýrem. Vedle nás seděly sestry a dohlížely na to, aby každý vše snědl. Když se nedržíš pravidel, mohou tě vyloučit z programu. Chtěla jsem z kliniky co nejdřív ven, a tak jsem vše dodržovala,“ popisuje Martina Bárta.

Lékaři ji dostali z nejhoršího, i po odchodu z nemocnice a skončení léčby však Martina s anorexií bojovala. Hospitalizována byla celkem třikrát.

Rozhodla se proto pro radikální krok. Od všeho se odstřihla a v jednadvaceti letech odjela studovat do Berlína. Počátky byly náročné a stálo ji to hodně úsilí, ale nakonec uspěla. Vystupovala s vlastní kapelou v Berlíně, začala nahrávat s německým jazzovým muzikantem Davidem Friedmanem a taky hodně přejížděla za prací do Prahy.

Tam vystupovala i ve dvojici se sestrou Kristou, ze které se mezitím stala úspěšná pianistka. V roce 2017 pak reprezentovala Českou republiku na Eurovizi. Martina Bárta dnes v Berlíně žije ráda společenským životem, jídlo pro ni už není nepřítel. Usadit se však ještě nechce, v hlavě má spoustu plánů.

Anorexie Mentální anorexie je závažné psychiatrické onemocnění, které může postihnout kohokoliv bez ohledu na věk nebo pohlaví. Spolu s bulimií patří nemoc mezi dvě nejznámější poruchy příjmu potravy. Ročně je jen kvůli anorexii v České republice hospitalizováno více než 500 lidí, ale počty nemocných jsou několikanásobně vyšší.

Kromě snižování příjmu potravy i tekutin se lidé s anorexií snaží zvyšovat energetický výdej nadměrným cvičením.

U nemocných s anorexií se postupem času začne projevovat mnoho zdravotních komplikací. Může se objevit například srdeční arytmie, anémie, močové kameny, zácpa, řídnutí kostí, bolesti hlavy, svalová slabost, křeče a u dívek také poruchy menstruačního cyklu a plodnosti.