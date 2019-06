Zpropadené sociální sítě všem jen sráží sebevědomí, míní Martin Dejdar

Jak vnímáte dnešní dobu, kdy jsou téměř všichni na sociálních sítích?

Zpropadené sociální sítě všem sráží sebevědomí. Všichni všechny uráží, pomlouvají, nikdo pak není schopen se na sebe pomalu podívat do zrcadla. Přiznávám, že osobně nemám problém si jako chlap a herec občas zajít na kosmetiku, nebo si nechat depilovat záda, protože jinak vypadám jako opice a nemohu se nikde svléknout. Tak to prostě je.

Řešil jste třeba už v pubertě jako mnoho mladých lidí nějaký problém týkající se vizáže, se kterým jste vnitřně bojoval?

V pubertě jsem to vůbec neřešil. Jestli jsem někdy začal něco řešit, tak až po čtyřicítce. To mi někdo občas řekl ‚už to není to, co bývalo. Podívej se, jak jsi vypadal, když jsi točil Šakalí léta‘. Je to pětadvacet let, čtvrt století. Půlka mého života. Tak hergot, aby ten člověk nevypadal jinak. Pak si říkáte, tak asi bych měl se sebou něco dělat‘. S tímhle tedy trochu bojuji.

Jak to máte s váhou? Hlídáte se?

Člověk se samozřejmě musí hlídat, protože metabolismus se vám postupně zpomaluje a navíc máte většinou hlavně mnohem méně tělesné aktivity než dříve. Když jsem byl mladý, všude jsem chodil a běhal. Dnes si vozím zadek v autě a vysedávám u počítače. Nejideálnější je hlídat si, abyste měli výdej energie odpovídající jejímu příjmu. Když se vám to podaří dát do rovnováhy, máte vyhráno. V určitém věku můžete cvičit dvacet minut jednou týdně a máte na břichu pekáč, jak se říká. Pak je věk, kdy můžete cvičit ob hodinu denně a je to stejně jedno.

Vy osobně rád hrajete hokej. Chodíte třeba i do posilovny nebo máte nějaký domácí rituál?

Nedávno jsme doma zprovoznili náš stoletý bazén. I když má voda kolem devatenácti stupňů, chodím si pravidelně zaplavat a protáhnout se ráno v půl sedmé a pak ještě v noci kolem jedné, než jdu spát. Občas si doma také zacvičím s činkami. Snažím se hrát jednou dvakrát týdně hokej a tenis. I v práci mám celkem velký výdej energie. Tři hodiny hraji například Mýdlového prince, v sobotu mám dvoják, což je celkem šest hodin aktivity na jevišti. Jinak se mi zdá, že začínám být postupně také čím dál tím línější. Měním se a sleduji to na tom, že občas rád jen tak ležím v posteli, což se nikdy předtím nestávalo.

Co na vás změnila v průběhu života vaše manželka? Zasahovala například do výběru vašeho oblečení nebo účesu?

Určitě ano. Známe to všichni. Málokterá žena si toho svého chlapa neformuje. Záleží pak na tom, jak moc se ten muž nechá. U starších generací je to úplně jinak. Můj tchán například ani neví, kde má složená trička. Natož aby si sám nějaké vybral. To u mě neplatí. Věci si připravuji sám, kufr mi manželka nikdy v životě nebalila. Konzultace typu ‚to si kup, to ti sluší‘ však samozřejmě probíhají a v tom mi žena radí.

Jaké bude vaše léto? Pracovní, či spíše odpočinkové?

Část léta budu pracovat a část odpočívat. Od poloviny července do srpna mám volno. Pojedeme na Korfu a zajedeme i k rodičům do východních Čech. Na více nezbude čas.