Ničí manželství bych nikdy nerozvrátila, říká Lucie Šafářová

„Ti, co mě znají, vědí, že bych ničí manželství nikdy nerozvrátila. Takže věci, co o mně píše třetí strana, jsou nepříjemné, já ale chci, aby si je vyřešili Tomáš s Luckou Vondráčkovou sami. Hlavně mě mrzí, že se o mně píšou věci, které nejsou pravda. S tím ale nejsem schopná nic udělat,“ řekla Šafářová v rozhovoru pro magazín Pátek Lidových novin.

Nelichotivé věci ji prý dodnes píší nejrůznější lidé. „Není mi to příjemné. Na druhou stranu jsem na to zvyklá, protože mi během kariéry psali dost vulgární věci neúspěšní sázkaři. Beru to s nadhledem. Sama totiž přesně vím, jak to je a mám čisté svědomí,“ pokračuje Šafářová.

Ta uvažuje do budoucna i o vlastní rodině. „Teď to není na pořadu dne, ale až se dořeší věci kolem Tomáše, určitě na to dojde. Mám dvě neteře, navíc mám perfektní vztah s kluky od Tomáše, byli jsme několikrát spolu a jsou strašně fajn. Říkají mi teta Šafi,“ říká tenistka.

Šafářovou momentálně nejvíce těší to, že nemusí každý den na trénink. „Můžu teď v klidu vstát, dát si snídani a vůbec nikam nespěchat. Mám hroznou pohodu a nezažívám ten stres jako v posledních sedmnácti letech. Jsem hrozně ráda, že můžu spát doma ve své posteli, což je pro mě za ta léta velice nestandardní,“ dodává tenistka, která minulý rok v listopadu oznámila na tiskové konferenci plánovaný konec kariéry. „Prožila jsem skvělou kariéru, už na to ale zdravotně nemám. A nechci se trápit na malých turnajích,“ přiznala tehdy Šafářová.

Její partner Tomáš Plekanec se koncem března vyjádřil na sociálních sítích k výsledku odvolacího řízení, které proběhlo v Kanadě. Soud nařídil, aby oba nezletilí synové Plekance a Vondráčkové (39), Matyáš a Adam, byli vráceni do České republiky. Hra na kanadskou rodinu skončila, napsal hokejista na svém facebookovém profilu.

Tomáš Plekanec pózuje se svou matkou a syny Matyášem a Adamem spolu s Geoffem Molsonem, Guyem Lafleurem a Marcem Bergevinem v montrealské aréně Bell Centre.

„Těžká série v playoff s Duklou, ale nejcennější vítězství už letos mám. U soudu v Kanadě se podařilo vyhrát a moji synové se vrátí do Česka. Děkuji právníkům, především pak Lence Radoňové za skvělou práci. Bez ní bych tento příspěvek nemohl napsat. Ještě na podzim to totiž vypadalo, že pokud chci vidět vlastní syny, budu se muset stěhovat do zámoří. Soud rozhodl a hra na kanadskou rodinu skončila. Děkuji fanouškům, trenérům i spoluhráčům za podporu a pochopení. Pokud jsem nehrál, bylo to z důvodů, že jsem létal do Kanady,“ napsal Plekanec.