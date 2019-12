Komerce kolem Vánoc je šílená, ale miluji to, přiznala Leichtová

„Těším se na vůni, koukání se na pohádky, takové to, že nemusím nikam vylézt. Plánujeme, že letos strávíme Vánoce na chalupě na Kokořínsku, třeba zapadlí sněhem, což se nemusí podařit, ale kdyby přece, bylo by to super. Budeme si s Dorotkou užívat takové Ladovské Vánoce,“ řekla Leichtová, která se svátečně naladila už na začátku listopadu, kdy si pouštěla vánoční CD Michaela Bublého.

„Bude skvělé, až Dorotka trošičku víc poporoste a ještě víc si bude užívat kouzlo Vánoc. Teď to budou světýlka, trhání balícího papíru, kdy je jedno, co je uvnitř, hlavně že se to roztrhá. Už ale začíná vnímat i pohádky.“

Přestože spousta lidí shon a komerci spojené s Vánocemi nemá ráda, herečce to nevadí. Dokonce si to dokáže užít. „Párkrát jsem byla před Vánocemi v New Yorku a Londýně. Tam je to tak neuvěřitelné, jako ve filmu Sám doma. Opravdu to tam všude žije. Je to šílené, to samozřejmě, ale miluji to,“ prozradila.

S vymýšlením dárků a jejich pořizováním to má Kristýna Leichtová docela snadné. Má totiž šest sourozenců, díky nimž se to vyřeší. „Po mých sourozencích máme spoustu hraček na půdě. Takže je nenápadně vyndáme, omyjeme, zabalíme do krabičky a recyklujeme,“ prohlásila.

Herečka měla 19. listopadu premiéru představení Už ani den v ostravském Divadle Mír. „Abych nemusela dojíždět, tak v Ostravě bydlíme celá rodina. Spíš dojíždím do Prahy občas si něco zahrát nebo za rodinou. Nedávno jsem měla 120 minut zpoždění ve vlaku a málem nestihla představení,“ řekla s tím, že když je v práci, o dceru se postarají babičky, přítel Vojta Štěpánek nebo paní na hlídání.