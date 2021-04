Gudasová: Snažím se žít tak, abych se za sebe nemusela stydět

Pro pražské divadlo Broadway zkoušíte roli v muzikálu Láska nebeská. Zažila jste vy sama v životě něco takového?

Musím na sebe prozradit, že jsem nenapravitelná romantička. Asi proto jsem měla v lásce dlouhá léta, řekla bych, i smůlu. Dokázala jsem se rychle zamilovat, vzplanout, odevzdat se, ale většinou jsem se později spálila. Až s mým mužem Michalem jsem našla naprosté souznění, on je neuvěřitelný romantik a pro lásku by udělal téměř cokoliv.

Měli jsme štěstí, že v době, kdy jsme se poznali, byl už rozvedený, já neměla rok vztah a nějak to vše zapadlo dohromady. Když jsme se poznali, randili jsme spolu jen pět dní, pak se tři měsíce neviděli a jen si denně volali přes FaceTime. Za ty tři měsíce volání a psaní jsme se tak zamilovali do našich rozhovorů, že bylo jasné, že spolu zůstaneme. Takže tohle byla opravdová láska nebeská.

S vaším mužem, hokejistou Michalem Neuvirthem, vás seznámil bratr, respektive svíčková. Stále mu ji vaříte?

Ano, pořád vařím. Denně. Vlastně většinou dvě teplá jídla každý den. Takhle jsme si to nastavili a dodržujeme to. Co se týče skladby jídla, tak jsem zastáncem toho, že by se mělo jíst vše s mírou. Spoustu věcí si pěstujeme na naší zahrádce. Dokonce doma chováme žížaly, protože jejich moč je nejlepší bio hnojivo. (smích) Na druhou stranu, naše děti občas vezmeme i do fast foodu, což pochopitelně milují.

Díky manželově angažmá v NHL jste žili několik let v Philadelphii. Jak jste se stravovali tam?

Většinu času jsem vařila a jídla se rozdělovala na jídla před zápasem, jídla v den zápasu, jídla po zápasu a jídla ve volné dny, to byly dva dny v měsíci. Často jsme chodili na snídaně, respektive na americký brunch, občas i na večeře.

Karolina Gudasová, Michal Neuvirth a jejich děti Marko a Emilka

Dokázala byste si představit žít v USA natrvalo?

Tím, že jsem se sama narodila v Německu a kočovala jsem s rodinou díky taťkovi, který měl každou chvíli hokejové angažmá někde jinde, tak si dokážu představit žít kdekoliv, kde budu mít manžela, děti a velký jídelní stůl.

Měla jsem výhodu, že jsem tenhle život trošku znala od brášky, který tam už nějaký rok žil. Nicméně mě překvapovalo, že většina žen si tam radši koupí Louis Vuitton kabelku, než aby všichni jeli na dovolenou. Možná to bylo i ve společnosti, ve které jsem se pohybovala. Pamatuji si, že když jsem přišla na jeden z prvních zápasů jako partnerka a ne jako sestra, měla jsem kabelku Calvin Klein. A jedna z partnerek mi řekla, že s takovou kabelkou tam určitě nezapadnu a že by mi měl Michal koupit lepší, když ho mám reprezentovat. (smích)

Naštěstí bylo v týmu několik evropanek, které měly stejné hodnoty jako já a s nimi jsem si skvěle rozuměla. Později jsem zjistila, že většina holek tam jsou prostě manželky z povolání, které řeší jen kolekce oblečení a šperků. Holky, které mají práci, nebo něco dokázaly předtím, než se staly manželkami na plný úvazek, jsou jiné a mně bližší.

Trump, nebo Biden?

Pro mě těžká otázka. A nemám na ni jednoznačnou odpověď. Trump mi vadil vystupováním, tím, že zrušil zdravotní reformu Obamy a ve spoustě jiných věcí. Na druhou stranu byl dobrý byznysmen a americké ekonomice přinesl spoustu dobrého. Přijde mi ale strašné, že nechce v Americe žádné přistěhovalce přesto, že jeho první i druhá žena se do Ameriky vlastně přistěhovaly. Nechce přistěhovalce, ale většina Američanů nechce pracovat v pro ně podřadných profesích, jako je třeba uklízečka, zahradník, chůva a tak dále. Takže mu v tomhle nerozumím.

Biden se mi víc líbí jako člověk, jeho historie, i to, že má velmi vzdělanou ženu. Nepřijde mi ale úplně v pořádku, že opět zvyšuje daně pro lidi, kteří jsou šikovní a dokážou vydělat víc než průměr. Dnes pro lidi, jako byl můj manžel, je daň přes 50 procent a to v tom není žádné sociální ani zdravotní pojištění. Navíc musíte svému dítěti platit školné už od školky až na vysokou školu a nejsou to malé částky, školka cca 14 tisíc dolarů ročně, vysoká až 60 tisíc dolarů ročně. Jsem ráda, že nemám právo v Americe volit, ale kdybych měla, přes to všechno bych volila Bidena.

Jaká je vaše životní filozofie?

Rozhodně si užívat každého dne naplno, protože nikdy nevíte, kdy je vaším posledním. Žít tak, abych se za sebe a před sebou nemusela stydět. Neřešit to, co nemohu ovlivnit a soustředit se na věci, které ovlivnit mohu.

Karolina Gudasová

Pocházíte z hokejové rodiny, jak vy sama vnímáte tento sport?

Taťkovu kariéru jsem tolik nevnímala, přeci jen hrál jen do mých 12 let. Spíš jsem to brala jako fajn dobrodružství, kdy jsem potkávala stále nové a nové lidi, učila se různé jazyky, dialekty a hlavně jsem každý rok měla na nové štaci nový pokojíček. Nemám pocit, že je hokej až tak nebezpečný sport ve srovnání třeba s formulí 1.

Spíš jsem byla za ty mé hokejisty vždycky dost nervózní, protože být 60 minut ve střehu je obrovsky náročné a prožívala jsem každý zákrok. Jednou se ovšem stalo, že můj muž v bráně zkolaboval a byl v bezvědomí. Měla jsem štěstí, že jsem v tu dobu byla v Čechách a usnula chvíli před tím, než se to stalo. Probudil mě až hovor od něj z nemocnice, že je v pořádku. Myslel si totiž, že koukám a měl o mě strach, protože jsem v tu dobu už čekala naše první dítě. On sám se na to video nikdy nepodíval.

V rámci dua Karol a Kvído se věnujete tvorbě pro děti. Kdy přišel tento nápad? Animace postaviček připomíná disneyovský styl.

První myšlenku jsem měla už v Americe, ale nevěděla jsem, jak dlouho tam budeme, jestli se vůbec vrátíme do Čech nebo já k hraní divadla. Tak jsem to neřešila a vypustila. Po čase, co můj muž ukončil kariéru v zámoří, jsme se rozhodli, že se do Čech vrátíme kvůli rodině. Pro Michala to nebylo úplně jednoduché, protože do Ameriky odjel, když mu bylo 18 a vrátil se ve 32 letech. Po třech měsících, co jsem se vrátila k hraní v Semaforu, Broadwayi i Hybernii, jsem dostala jednu muzikálovou nabídku, která nakonec nedopadla, ale já si řekla, že je možná čas začít dělat něco svého.

A protože jsem v tu dobu byla maminka na plný úvazek, zase se mi oživil můj nápad z dřívějška. Postavičky mi namalovala má kamarádka z dětství Kiki Hrdličková, která právě pracuje a vytváří animace pro Disney, Warner Bros. a spoustu dalších společností. Všichni, kteří mi s projektem pomáhají, jsou moji dlouholetí kamarádi.

Vaše videa pro děti jsou naučná, to s názvem Pan Doktor Zub má na YouTube dokonce milion a půl zhlédnutí.

Do nedávna jsem na sociální sítě moc nepřispívala, chtěla jsem větší soukromí pro moji rodinu i děti. Říkala jsem si, že za mě má mluvit hlavně má práce a ne soukromý život. Nicméně zjišťuji, že pokud nejste v dnešní době na sociálních sítích aktivní, lidé se nemohou i o těch nejlepších projektech dozvědět. Takže se teď vše učím, ale pečlivě vybírám, co na sítě dát. Rozhodně se monetizací videa nedá uživit, i když máme na YouTube 35 tisíc zhlédnutí denně. Ale dá se třeba uživit produkt placementem, který ale my do videí nedáváme.

Karolina Gudasová

Konzultujete svou tvorbu nejprve s vašimi dětmi, než s ní jdete ven?Rozhodně ano! Většina nápadů vznikla proto, že jsem je potřebovala o daném tématu poučit. Moje děti jsou velmi muzikální a písničkou se učí všechno mnohem lépe. Takže je to takový projekt pro mé děti, ale jsem nadšená, že na to koukají i ostatní.

Zapojujete je do natáčení vašich videí?

Ano, ale jen do některých. Emilka dokonce natáčela i zpěv na moje první cédéčko. Když jsme natáčeli písničku O strašlivém draku, náš režisér Martin Šesták měl představu, že Mareček pokyne drakovi rukou a tím mu daruje půdu, na které bude moct pěstovat zeleninu. V té době neměl Martin děti a Marečkovi byl rok a půl, takže bez šance. Nakonec jsme to vymysleli tak, že mu předá veliký zlatý klíč. Jenže Mareček se draka bál a při první klapce, když ho viděl, klíč zahodil a utekl ke mě. Točili jsme to nakonec asi hodinu, ale zvládl to. A máme památku na první jeho kamerovou zkušenost.

CD Karol a Kvído vám dokonce pokřtila ikona tvorby pro děti Dáda Patrasová. Je vaše ofina něco jako pocta pro ni?

Ofinu jsem si nechala ustřihnout v Americe po druhém porodu, potřebovala jsem změnu. A jsem s ní spokojená a baví mě. Jediný, kdo není nadšený z ofiny, je můj manžel. Ten mě má raději bez ní.

Karolina Gudasová s cenou Thálie (2016)

Jste držitelkou divadelní ceny Thálie v kategorii muzikál. Jak jste svůj triumf vnímala? Co vám proběhlo hlavou při vyhlášení vašeho jména?

Když mi to poprvé volali, nějak mi to nedocházelo. Ceny Thálie jsem registrovala, vždy jsem se podívala, kdo ten rok cenu získal, ale nepředpokládala jsem, že mě to potká a už vůbec ne takto brzy.

Obrovský dík za to patří souboru DJKT Plzeň, protože muzikál Probuzení jara byl pro nás všechny srdcová záležitost a týmová práce. Týden před udílením cen jsem si říkala, že je to neuvěřitelné, že se na takovou akci vůbec chystám, ale předpokládala jsem, že si jdu užít krásný večer v talentované společnosti a že se mi to taky už v životě nemusí podařit. A když vyhlásili mé jméno, byla jsem vážně zaskočená a byla jsem ráda, že jsem zvládla stručně poděkovat všem, kteří mi pomohli v mé divadelní cestě. Cena byla pro mě signálem, že jdu správnou uměleckou cestou.

Hostujete v Divadle J. K. Tyla v Plzni, v Praze vás fanoušci muzikálů mohou vidět v divadle Broadway i v Semaforu. Co všechno v rámci své profese momentálně chystáte?

Momentálně jsme dozkoušeli muzikál Láska nebeská, točím další dětské videoklipy a chystám druhé CD pro děti. Jinak je těžké v dnešní době plánovat, ale až to situace dovolí, budeme mít premiéru Lásky Nebeské, kde hraji roli Kristýnky. Budu stále hostovat v Semaforu a Hybernii a chystám turné s dětským představením Karol a Kvído: Dobrodružství začíná. A pokud se divadla spustí později, připravujeme vánoční představení pro děti s názvem Karol a Kvído: Vánoční příběh.