Jako režisér je stoprocentní, chválí Mádla po premiéře filmu Na střeše

Přestože film od začátku provázely potíže, ať už hledání sponzorů, nebo úmrtí Jana Třísky, který měl hrát hlavní postavu, nakonec se vše podařilo.

„Nejtěžší na tom všem bylo přesvědčit lidi, aby do toho filmu s námi šli. Ten film to neměl od začátku jednoduché, slyšeli jsme hodně ne v průběhu toho, když jsme scénář nabízeli. Ani nevím, kde najednou se to zlomilo a najednou jsme furt slyšeli ano. Ta fáze před ano byla těžká,“ řekl Jiří Mádl.

Pod jeho režisérskou taktovkou ve filmu zazářil Duy Anh Tran, který dosud neměl žádné herecké zkušenosti. Podle Mádla to rozhodně nebylo nevýhodou.

„Já měl to štěstí, že už při svém prvním filmu Pojedeme k moři jsem dělal s neherci, dvěma malými dětmi. Tam jsem si nějak vyvinul režijní techniku a vím, jak s herci bez velkých zkušeností zacházet. Ono to v konečném důsledku není jiné než s těmi profesionály. Dostávají stejné pokyny, většinou jsou i dost podobně talentovaní, takže to je celé jedno,“ prohlásil Mádl.

Duy Anh Tran na režiséra pěje jen samou chválu a říká, že se mu s ním spolupracovalo naprosto skvěle. „Doufám, že můžu tvrdit, že už jsme přátelé. Znám ho i po soukromé stránce. Jako režisér je opravdu stoprocentní, žádné vtípky na place. On je režisér a já herec. Mohl jsem se tak plně soustředit na roli,“ řekl Duy Anh Tran.

Žádné potíže s kolegou bez hereckých zkušeností neměl ani divadelní a filmový bard Alois Švehlík. „S tím, že je neherec, jsem neměl vůbec žádný problém. Doufám, že ani on se mnou. Rozuměli jsme si. Jeho role není tak komunikativní ve smyslu počtu slov. Kdežto já mám povídání hodně. Nicméně, jeho oči byly výmluvné,“ dodal Švehlík.

Na premiéru dorazili například moderátor Jakub Železný, Pavlína Wolfová, herečka Veronika Arichteva s manželem, Hana Vagnerová, Vojtěch Dyk nebo David Švehlík.