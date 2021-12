Muzikál Slunce, seno, jahody: z Evíka bude Kelišová, Škopková zhubne

V původní trilogii Slunce, seno jste hrála Evíka, ale v novém muzikálu Slunce, seno, jahody se z vás stane Kelišová. Co na tento přerod říkáte?

Jsem z toho překvapená. (smích) A snad se nám to podaří. Myslím, že jako letní téma je to ideální a věřím, že diváci budou spokojení.

Původní Kelišovou hrála paní Marie Švecová, jak na ni vzpomínáte?

S láskou. Ona byla úžasná a laťka je vysoko. Vysoko! A nevím, jestli ji přeskočím.

Budete v muzikálu hodně zpívat?

Myslím, že tam takové dvě tři písně mám.

Když zavzpomínáme na film Slunce, seno, erotika, to se točilo v Itálii. Pojí se vám s tím nějaký nevšední zážitek?

Myslím, že ne. Spíše jenom ten termín, který byl šibeniční. Museli jsme to natočit během týdne. Takže za týden se natočila polovina filmu, což by v téhle době, co teď žijeme, vůbec nešlo. Ale tehdy to bylo úplně v pořádku. Dojeli jsme na místo, natočili polovinu filmu a zase jsme odjeli zpátky.

Obsazení muzikálu Slunce, seno, jahody Šimon Martin Písařík

Martin Písařík Venca Jan Kopečný / Filip Hořejš

Jan Kopečný / Filip Hořejš Miluna Kateřina Pechová / Felicita Prokešová

Kateřina Pechová / Felicita Prokešová Evík Kristýna Daňhelová

Kristýna Daňhelová Škopek Pavel Kikinčuk

Pavel Kikinčuk Škopková Iva Pazderková / Adéla Gondíková

Iva Pazderková / Adéla Gondíková Kelišová Jaroslava Kretschmerová / Kateřina Macháčková

Jaroslava Kretschmerová / Kateřina Macháčková Blažena Ivana Korolová / Nikola Ďuricová

Ivana Korolová / Nikola Ďuricová Farář Bronislav Kotiš / Deny Ratajský

Bronislav Kotiš / Deny Ratajský Předseda Václav Vydra

Václav Vydra Béďa Martin Holec / Ivo Hrbáč

Martin Holec / Ivo Hrbáč Hubičková Pavla Břínková / Světlana Nálepková

Úžasná v tom byla opět Helena se svým synem Jirkou. Po noční a celodenní cestě v autobuse jsme dostali takový krásný penzionek. Oni se šli osprchovat a Jirka vlezl do sprchovací kabinky a jak se tam napařil, tak nemohl vylézt. (smích) Tak to nám pak vždycky vyprávěli, že ho pak vyndavali asi do rána. Tak to je taková vzpomínka. Jinak je to dojemné, protože spousta lidí z toho filmu tady už není, ale to obsazení muzikálu je tak krásné, že diváci budou spokojení a že si rádi zavzpomínají.

Cítila jste určitou nostalgii, když jste si studovala materiály k muzikálu?

Určitě. Ondra Brzobohatý se úžasně drží textu a opravdu všechny ty hlášky, které diváci mají rádi, tam jsou, a moc mile a půvabně udělané.

Máte vy sama, coby protagonistka z originální trilogie, nějakou svoji oblíbenou hlášku?

(smích) Myslím, že to bylo v druhým díle, kdy Keliška právě říká: Ta sedla! Když tam dostane Béďa živočichář facku. Ale ono jich je spousta. Samozřejmě Heleniny hlášky a faráře Otíka, nebo té babičky v posteli, kterou dělala Erna Červená, tak úžasné...

S Hudebním divadlem Karlín jste spojena již léta. Byla pro vás Božská Florence v něčem výzvou?

Určitě. Naučit se zpívat falešně byla pro mě asi půlroční práce a moc ráda na to vzpomínám. Hlavně té Florence bylo sedmdesát, když se ten její příběh odehrával, takže myslím, že ještě za pár let bych si to klidně mohla zahrát znova!

Jiří Lábus a Jaroslava Kretschmerová ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)

Dá se říct, že jste se pak tím správným zpěvem chodila uklidnit do Mamma Mia!, kde jste účinkovala?

Jé, to je milý. No to asi je trošku jiný. Ale zrovna jsme na to dneska zavzpomínali, protože Toníček Procházka režíroval Mamma Mia! a je tady i pár kolegyň, s kterými jsem měla tu čest tam hrát a byla to moc krásná práce, i když na obrovském jevišti bývalého Paláce kultury.

Léta vás také můžeme slýchat jako dabérku Selmy v Simpsonových. V muzikálu s vámi bude i hlas Lízy, Ivana Korolová. Jaké je to shledání?

Milé. Objaly jsme se, zulíbaly. Ona vypadá pořád stejně po těch pěti letech, nebo kolika, a těšíme se na spolupráci.

Odhadovala jste, že Simpsonovi poběží i po třiceti letech od svého vzniku?

To samozřejmě ne. A je to taky zásluha pana režiséra Zdeňka Štěpána, který to dělá, a skvělého Jirky Lábuse, který dělá Marge.

Luděk Kopřiva a Marie Švecová ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)

Oproti běžným ženským profesím se herečka musí udržovat, aby byla pro veřejnost hezká. Lpíte na tom, abyste byla pro diváky krásná?

Když to ta role vyžaduje, tak určitě. Ale vím, že zrovna Ypsilonka hrávala spoustu rolí, kde se můžete zrůznit takzvaně k nepoznání, a to je taky úžasně příjemné. Teď zrovna u nás zkoušíme Sen noci svatojánské, takže se těším.

V civilu sama sebe ráda rozmazlujete?

Myslím, že jo. Rozhodně. Teď pod tou rouškou je ta kosmetika opravdu nejlepší. To máte z toho pak nádherný abstraktní obrázek.

Co byste popřála čtenářům iDNES.cz k letošním Vánocům?

Přeju vám hodně zdraví, božího požehnání a aby to brzo skončilo. Tyhlety naše situace, které jsou teď. Ale furt se máme dobře. Ještě to je dobrý!