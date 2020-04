Dokud to jde, s plozením dětí nekončím, říká manželka Jamieho Olivera

„S plozením dětí rozhodně nekončím, dokud to jde. Myslím, že možná v sedmačtyřiceti změním názor. Chci ale ještě jedno miminko, protože by si to moc přál náš poslední potomek. Takže dokud to jde a jsem toho schopná, proč bych mu to nedopřála,“ sdělila v podcastu The Red Room.

Jools (tak si Juliette říká) se za světově proslulého kuchaře Jamieho Olivera provdala v roce 2000. Pár spolu má pět dětí a nyní uvažují o šestém. „Jamie říká, že bych do toho neměla plést věk, a prostě udělat to, na co se cítím,“ svěřila se.

V roce 2017 přitom Oliver další děti nechtěl a vážně uvažoval nad vasektomií. Nepodstoupil ji jen kvůli tomu, že se bál operace. „V jednačtyřiceti jsem měla pocit, že mě miminko v domě brzdí. Měli jsme puberťáky a do toho malinké dítě. Teď to vidím jinak. Nabíjí mě být mámou na plný úvazek a čas věnovat jim,“ doplnila s tím, že je jejich poslední dítě velmi hyperaktivní a občas je to i pro ni náročné.

„Je to jiné než s ostatními dětmi. Hodně křičí, běhá, nezastaví se ani na chvilku. Bojím se ale dne, kdy mi odroste i on a v domě bude ticho,“ dodala. Jamie Oliver je prý skvělý táta, který jí se vším pomáhá a čas strávený v práci jim pak mnohonásobně vynahrazuje. „Jools je naprosto šílená ženská. Dovádí mě k šílenství. Právě proto ji tak moc miluji,“ sdělil kuchař v minulosti.