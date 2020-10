Cukrářka Iveta Fabešová se rozvádí. Přišla o své provozovny

Stejně si o tom už vrabci na střechách povídaji a tak je čas se k celému dění vyjádřit, než se začnou zbytečně šířit všechny mylné informace. Posledních deset let jsem tvrdě pracovala na tom, abych měla nejlepší cukrárnu v této zemi. Abych díky své práci, kterou miluji dělala radost i vám. Bohužel jsem při svém snu zapomněla, abych v něm byla šťastná. Byla jsem nucena stávající prostory, zhruba před měsícem, opustit. Z celého mého snu mi zůstalo mé dobré jméno a nadšení stejn...ě bláznivé, jako před lety. Naše společné cesty s mým manželem se tedy rozcházejí, jak v osobní, tak i pracovní rovině. Dnes jen velmi těžko hledáme společná slova a vzhledem k našim dětem, u kterých se bojím, že právě jich se náš rozchod dotkne nejvíce, bych vás chtěla požádat o respektování našeho soukromí.

Pevně z celého srdce věřím, že najdu dostatek síly na to, abych IF Cafe ve formě, na kterou jste zvyklí, v co nejbližši době vrátila k životu. Dnes se vydávám na svoji vlastní cestu, která bude i díky současné situaci kolem nás, převážně v online světě. Řiká se že část zlého zhojí Bůh, část člověk a zbytek čas. Dnes si poprvé přeji, aby čas utíkal co nejrychleji. A nakonec obrovské díky vám všem, kteří jste u mého snu byli se mnou a za vaši úžasnou podporu. Bez vás bych tohle nikdy nedokázala. Vše sladké Iveta