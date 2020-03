Ve 13 letech mě pronásledovali starší muži, říká hvězda Stranger Things

„Všiml jsem si cestou z natáčení, že nějaký cizí muž jde na ulici stále za mnou. Postupně jsem zrychloval krok a on také. Než jsem konečně dorazil ke dveřím do našeho domu, byl jsem celkem dost nervózní a měl jsem strach,“ popisuje Finn Wolfhard jeden ze zážitků s fanoušky seriálu Stranger Things v rozhovoru pro magazín Mastermind.

„Ten chlap na mě najednou zakřičel: Kámo, můžeme se spolu vyfotit? Ne, nemůžeme, řekl jsem a zeptal se: Co kdybys přestal pronásledovat děti?" vzpomíná herec.



Podobných nepříjemných setkání s převážně staršími muži prý bylo několik. Wolfhardovi bylo v té době třináct let a ze dne na den se díky seriálovému hitu Netflixu stal celosvětovou hvězdou.

„Ve třinácti mě zkrátka pronásledovali starší muži. Nestávalo se to však jen na ulici. Jeden z nich mě sledoval dokonce i při jízdě v taxíku a dlouho poté, co jsem z něj vystoupil. Ten člověk byl opravdu neodbytný,“ popisuje Finn Wolfhard, který se kromě herectví věnuje i muzice.

Ve vystupování se svou kapelou Calpurnia však prý v současnosti nemůže pokračovat. „Lidé se na jednom z posledních koncertů málem ušlapali, jen aby mě viděli, bylo to děsivé,“ vysvětluje.

V roce 2017 se stal Wolfhard terčem kritiky poté, co bylo zveřejněno video, ve kterém vychází z hotelu a odmítá se zastavit a popovídat si s čekajícími fanoušky. Poté, co se ho zastalo několik dalších mladých herců, včetně Sophie Turnerové (Hra o trůny), se rozhodl vysvětlit celou situaci na Twitteru.

„Ahoj všichni. Nechci se rozhodně nikomu vyhýbat a nekomunikovat. Ale pokud jste mí opravdoví fanoušci, nebudete denně obtěžovat mé přátele nebo spolupracovníky. Někteří z vás moc dobře víte, o kom konkrétně mluvím. Proč o tom musím psát na sociální sítě, to nevím. Měla by to být přece samozřejmost,“ postěžoval si herec v jednom ze svých příspěvků.

Před dvěma lety popsala nepříjemnou zkušenost se stalkerem i Taylor Swiftová. Do jejího newyorského domu tehdy vnikl oknem muž. Než ho zatkla policie, stihl se vysprchovat a prospat ve zpěvaččině posteli.

VIDEO: Finn Wolfhard v talk show Jimmy Kimmel Live!: