Kvůli brexitu by Eurovizi nevyhrál ani Elton John, míní neúspěšný Brit

Zpěvák Michael Rice tvrdí, že v současné situaci by kvůli plánovanému odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie nikdo z diváků Eurovize nehlasoval ani pro samotného Eltona Johna, kdyby se této soutěže účastnil.



„Od začátku jsem věděl, že skončím kvůli brexitu na posledním místě. A víte co? Kdyby byl na Eurovizi místo mě Gary Barlow z Take That nebo třeba Elton John, skončili by nejspíše také poslední,“ řekl Rice deníku The Sun.

I přesto však Michael Rice své účasti v soutěži nelituje. „Užil jsem si to, byla to skvělá zkušenost. Výsledky mě nerozhodily. Ani na chvíli jsem nezapochyboval o svém talentu nebo pěveckém projevu,“ dodal zpěvák, který skončil na letošním ročníku Eurovize na posledním 26. místě. Za prezentaci písně Bigger Than Us získal pouhých 16 bodů.

„Poslední čtyři měsíce jsme s celým týmem lidí denně tvrdě pracovali na mém vystoupení. Zážitky z Eurovize mi zůstanou do konce života. Našel jsem tu několik dobrých přátel, a to nejdůležitější, vše jsem si užíval ve společnosti své rodiny,“ napsal Rice krátce po vyhlášení výsledků na svém instagramovém profilu.

Za svého vnuka se postavil také Michaelův dědeček Alan Rice. „Čekali jsme, že to takto dopadne. Zasloužil by si však více bodů. Z Irska nepřišel ani jeden. Je to všechno o politice,“ řekl pro noviny Hartlepool Mail.

Podobně okomentoval umístění britského zástupce na Eurovizi také moderátor Graham Norton, který pro britské diváky komentoval průběh celého finálového večera. „Michael si poslední místo opravdu nezasloužil. Je to velice nefér,“ řekl.

