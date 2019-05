Britské překvapení. Volby by vyhráli prounijní liberálové, Farage je druhý

11:31 , aktualizováno 11:31

Parlamentní volby v Británii by podle posledního průzkumu nečekaně vyhráli proevropští liberální demokraté. Porazili by i odpůrce EU ve Straně pro brexit Nigela Farage, kteří nicméně vyhráli nedávné volby do Evropského parlamentu. Tradiční strany - vládní konzervativci a opoziční labouristé - se dělí o třetí místo.