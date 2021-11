Pánové, mějte vercajk v cajku, vyzval k preventivním prohlídkám Matásek

„Než vyrazíte na cestu, je dobrý zkontrolovat, jestli máte dost benzínu. Jestli je správnej tlak v pneumatikách a jestli máte motorovej olej, aby se motor nezadřel. A taky je dobrý zkontrolovat, jestli dole je všechno v pořádku. Rozumíte, dole. Třeba vám s tím někdo pomůže. Ale co se stane v garáži, zůstane v garáži,“ říká David Matásek ve videospotu na sociálních sítích.

„Rakovina prostaty a varlat patří k nejčastějším nádorovým onemocněním mužů. My chlapi přitom preventivní prohlídky podceňujeme, k doktorovi chodíme pozdě, často už s problémy, nebo v pokročilé fázi nemoci,“ píše se na webu Nadačního fondu Muži proti rakovině, který od svého vzniku v roce 2012 podporuje výzkumné projekty a rozvoj léčby urologických nádorů, šíří osvětu a pomáhá získat peníze na nákupy přístrojů pro léčbu onkologických pacientů.

„Mít vercajk v cajku znamená, že se nevykašleme na pravidelnou roční prohlídku. Záchytů a diagnóz za rok je osm tisíc, pánové. Dnes se hodně řeší jiná nemoc, ale myslím, že na tohle bychom určitě neměli zapomínat. Zkuste samovyšetření varlat, nebo vyšetření prostaty u lékaře. To nás starší muže také zajímá a musíme si na to dávat pozor,“ říká Matásek s tím, že chápe, že mnoho mužů se stydí nebo se bojí chodit se svým „nářadím“ k lékaři.

„Já se zbavil studu tak, že jsem začal mít zdravotní problémy a nakonec jsem k doktorovi jít musel. Měl jsem chronickou infekci a bylo to nepříjemné. Ale jde jen o to poprvé, však to znáte,“ popisuje herec a dodává, že karcinom prostaty je jedním z nejvíce asymptomatických druhů rakoviny.

VIDEO: Těžkej Pokondr - Kníra mám: